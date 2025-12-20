Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью жизни людей в 2025 году. Ещё пару лет назад было трудно представить, что сегодня человечество сможет решать сложнейшие задачи, создавать целые проекты или писать картины за считанные секунды. А теперь — это реальность. В гонке ИИ Казахстан уверенно занял своё место и стремительно покоряет эту сферу. Подробнее об ИИ-новшествах этого года читайте в материале Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано нейросетью

Сегодня искусственный интеллект стал частью повседневной жизни — им пользуются для работы, развлечений, решения личных задач и даже поиска преступников. Казахстан также активно включился в этот процесс.

Президент Токаев поставил задачу за три года полностью перейти к цифровому формату государственного управления. В стране был принят отдельный закон об искусственном интеллекте, создано профильное министерство, запущен один из самых мощных суперкомпьютеров и реализован ряд технологических проектов.

Где сегодня Казахстан в развитии ИИ

Этот вопрос мы задали эксперту в сфере IT и искусственного интеллекта Айгерим Каиржановой. По её словам, Казахстан сделал серьёзный задел в инфраструктуре и сформировал политическую волю для внедрения искусственного интеллекта. Однако пока ИИ развивается "очагово и экспериментально" и ещё не стал неотъемлемой частью повседневной жизни большинства граждан.

"Говорить о глубокой интеграции ИИ во все процессы пока преждевременно, но и рассматривать текущий уровень как начальный — некорректно. Страна находится на продвинутой стадии цифровизации и только входит в фазу осознанного, системного применения ИИ. С элементами ИИ казахстанцы уже сталкиваются в банках, госуслугах, телеком- и финтех-экосистемах — часто даже не задумываясь об этом", — отметила Айгерим Каиржанова.

Эксперт подчеркнула, что стартовая фаза в сфере ИИ была пройдена быстро именно благодаря высокому уровню цифровизации в Казахстане. Впереди — переход от экспериментов к системному эффекту. Для этого, по словам эксперта, необходимо развивать инфраструктуру, готовить кадры, накапливать данные, принимать институциональные решения и — что критически важно — осознавать ответственность за применение ИИ.

"Мы прошли фазу осознания и находимся в середине фазы экспериментального внедрения, переходя к фазе системной интеграции (...) Три года, о которых говорил Президент, это именно тот срок, за который страна может совершить качественный скачок от пилотов и инфраструктуры к массовым, ощутимым применениям", — добавила она.

Как отметила Айгерим Каиржанова, все условия для этого созданы, и теперь вопрос в скорости и качестве исполнения.

Где ИИ в Казахстане уже работает на практике

По словам эксперта, наиболее заметно искусственный интеллект сегодня внедрён в финтех и банковский сектор. Здесь ИИ встроен в ключевые процессы: скоринг, антифрод, персонализацию сервисов и идентификацию клиентов.

"При открытии счёта идентификация лица осуществляется с помощью ИИ, а решения по кредитам принимаются уже не людьми, а алгоритмами", — сказала она.

Второе важное направление — государственные цифровые сервисы. Да, казахстанцы давно ими пользуются, однако с внедрением ИИ платформы eGov и eGov Mobile стали быстрее обрабатывать документы и обращения граждан. Это ощутимо ускорило взаимодействие государства с людьми и оптимизировало внутренние процессы.

"ИИ пока не участвует в принятии управленческих решений, но заметно повышает оперативность получения услуг — как для граждан, так и для сотрудников госорганов", — добавила Каиржанова.

Стартапы, которые вышли за пределы страны

Одним из самых громких кейсов, по словам Айгерим Каиржановой, стал Higgsfield AI — казахстанский стартап в сфере генеративного ИИ для создания видеоконтента по текстовым описаниям.

"Проект стал первым казахстанским "единорогом" с оценкой более 1 миллиарда долларов, достигнув этого менее чем за два года", — рассказала эксперт.

В качестве другого примера она привела стартап Aleem — языковое приложение для изучения английского, которое после запуска обогнало знаменитый Duolingo по количеству скачиваний в категории "Образование" в Казахстане и ряде стран Центральной Азии.

"Это пример того, как локальный EdTech-продукт из Казахстана смог конкурировать с глобальными лидерами рынка", — отметила Каиржанова.

Мощнейший в ЦА суперкомпьютер

В феврале прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приступает к созданию высокотехнологичного суперкомпьютера, чтобы иметь возможность более широко применять "большие данные". Уже в июле этого года Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера, который признан мощнейшим в Центральной Азии.

Расположен суперкомпьютер в секретном месте и охраняется весьма серьёзно — это режимный объект. Для чего же он нужен? Как нам объяснили, в первую очередь суперкомпьютер необходим для анализа большого объёма данных. Информацию, которую человек обрабатывал бы дни, недели или даже месяцы, суперкомпьютер изучит за считанные секунды.

Такой компьютер выполняет триллионы операций в секунду. Это нужно, когда задач слишком много и они сложные. Суперкомпьютеры:

обучают нейросети (как ChatGPT, системы распознавания речи и лиц);

могут прогнозировать погоду, предсказывать возможные стихийные бедствия;

помогать в медицине, например, сделать анализ ДНК, ускорить поиск нужного препарата или вакцины;

проектируют самолёты, ракеты, авто, городскую инфраструктуру и многое другое.

Казахстанский суперкомпьютер анализирует информацию как минимум на трёх языках: казахском, русском и английском. Но если обучить его, он сделает это на любом языке. Важно лишь правильно задать prompt (команда или запрос, который ставится перед программой для выполнения той или иной задачи). На полную мощность наш компьютер должен заработать до конца 2025 года.

Закон об ИИ и одноимённое министерство

Казахстан стал одной из первых стран, где сфера ИИ регулируется на законодательном уровне. Закон об искусственном интеллекте презентовали в Мажилисе ещё во время прошлой парламентской сессии и даже успели рассмотреть его в первом чтении. Вернувшись осенью к законотворческой работе, депутаты приняли этот революционный документ, а уже 17 ноября Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ИИ.

В Казахстане ИИ законодательно признан инструментом, который помогает человеку решать задачи, а не заменяет его. Ответственность за ИИ несут собственники, владельцы и пользователи — каждый в рамках своей роли.

Запрещаются ИИ-системы, которые могут манипулировать людьми, нарушать закон или незаконно собирать персональные данные. Результаты, полученные с его помощью, должны маркироваться.

Также создаётся национальная платформа искусственного интеллекта — среда для разработки, обучения и тестирования ИИ-моделей в ограниченный период.

Примечательно, что Министерство искусственного интеллекта появилось двумя месяцами ранее — 18 сентября. Оно было преобразовано из бывшего Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Президент подчеркнул, что сферу ИИ должен курировать профильный вице-премьер. Им стал Жаслан Мадиев — по совместительству министр искусственного интеллекта и цифрового развития.

В новом ведомстве ИИ становится сквозным направлением: закрепляется за каждым вице-министром и интегрируется во все блоки министерства. Часть отраслей, такие как связь, информационная безопасность и космос, сохранят свою самостоятельность, но также будут внедрять ИИ.

Благодаря всем этим мерам, как отметил Президент, общественная жизнь в Казахстане станет абсолютно иной, более технологической, современной, что в свою очередь окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации.

Кстати, в этом году в Албании появился первый в мире ИИ-министр — Diella. На фоне этих новостей в правительстве Казахстана заявили, что в нашей стране пока нет планов создавать ИИ-министра. В профильном ведомстве напомнили, что по закону республики госслужащим может быть только физическое лицо.

Центр искусственного интеллекта Alem.ai

В октябре на Международном форуме Digital Bridge-2025 в Астане Касым-Жомарт Токаев анонсировал открытие Alem.ai. Глава государства назвал его "фабрикой идей и инноваций".

"Alem.ai призван стать глобальным центром, где технологии искусственного интеллекта будут внедряться максимально эффективно и в соответствии с этическими нормами. Очень важно ответственно применять технологию искусственного интеллекта", — сказал Токаев.

Позднее в Казахстан приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев, и вместе с ним Глава государства вновь посетит Alem.ai. Там Токаев и Алиев ознакомятся с развитием цифровых технологий и применением искусственного интеллекта.

Павел Дуров посетил Казахстан

В этом году технологии привели в Казахстан известного бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова. Он принял участие в уже упомянутом форуме Digital Bridge-2025.

Казахстанцам выступление Дурова на форуме в первую очередь запомнилось шуткой про поиски жены. Тем не менее про ИИ он тоже говорил.

"В прошлом году мы усилили интеграцию между Telegram и дата-центром телекоммуникационной системы в Казахстане, что позволило увеличить скорость работы и подключить дополнительно 12 миллионов пользователей. И это только начало — впереди ещё больше. Совместными усилиями мы сможем предоставить доступ к искусственному интеллекту для миллиарда человек — прозрачно, эффективно и с гарантией приватности", — сказал бизнесмен.

На полях форума Касым-Жомарт Токаев принял основателя Telegram. Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

В Казахстане появился Starlink

Знаменитый интернет "от Илона Маска" обещали казахстанцам не один год. Сначала его внедряли в качестве пилота в сельских школах. В августе этого года жители Казахстана получили возможность официально подключить высокоскоростной спутниковый интернет Starlink для дома или в путешествиях.

Starlink — это спутниковый интернет от компании SpaceX, который обеспечивает быстрый и стабильный доступ к сети даже в отдалённых регионах. Он работает за счёт тысяч спутников на низкой орбите, поэтому интернет имеет малую задержку и подходит для видеозвонков, стриминга и удалённой работы, в отличие от обычного спутникового.

Starlink использует спутники на низкой орбите (около 550 километров), поэтому сигнал идёт быстрее. Это обеспечивает меньшую задержку и лучшую работу онлайн-игр и других сервисов, где важна скорость отклика.

"Казахстан заметно опережает страны СНГ и ЦА"

По мнению Айгерим Каиржановой, когда речь заходит о развитии ИИ, Казахстан логично сравнивать со странами, которые уже прошли этап цифровизации и находятся в фазе осознанного внедрения искусственного интеллекта.

"Это, прежде всего, Эстония, Польша, Чехия, в определённой степени — ОАЭ. Мы уже заметно опережаем большинство стран СНГ и Центральной Азии, но пока уступаем тем государствам, где ИИ стал системным фактором экономического роста и управления, таким как США, Китай или Сингапур", — добавила специалист.

По её мнению, у Казахстана высокий уровень цифровой зрелости, а также ИИ с хорошей базой и серьёзным потенциалом.

Каким будет Казахстан через 3 года — мнение эксперта

Применение ИИ будет повсеместным — в промышленности, государственном управлении, финтехе, рекламе, здравоохранении, считает IT-эксперт. Ключевое преимущество Казахстана здесь — уже накопленные данные, а глобальные технологии позволяют эффективно их использовать.

Для обычного человека ИИ станет почти незаметным — как электричество, он просто будет работать и повышать качество жизни.

"Когда ипотеку одобряют за секунду, врач получает подсказки по анализам, а ребёнок учится по индивидуальному образовательному маршруту", — привела примеры специалист.

При этом стране понадобятся не только дата-учёные, но и тысячи врачей, учителей, агрономов и управленцев, умеющих применять ИИ в своей профессии.

"ИИ должен помогать, но окончательное профессиональное решение остаётся за человеком", — отметила она.

Качественный прорыв, по мнению Айгерим Каиржановой, возможен. Если в ближайшие три года страна сосредоточится на массовом обучении людей и построении системы доверия к ИИ, Казахстан сможет совершить ощутимый скачок в качестве жизни.