В воскресенье, 17 августа, в Костанае третий год подряд состоялись масштабные легкоатлетические соревнования - «Kostanay Half Marathon».

Старт забега на 10 км / Фото athletex.kz

Эти соревнования впервые провело в 2023 году ОО «Экстремальная атлетика», на счету которого организация десятков массовых международных забегов и велогонок в разных форматах во многих городах Казахстана. Тогда предложение поддержал аким города Марат Жундубаев, и теперь «Kostanay Half Marathon» стоит в одном ряду с такими популярными проектами «Экстремальной атлетики», как «Марафон Великой степи - Тенгри ультра», горный ультрамарафон «Irbis Race», забеги с препятствиями, забеги на лыжный трамплин, музыкальные забеги.

Преодолеть полумарафон за определенное время новичкам помогали опытные бегуны - пейсмейкеры / Фото Евгения Кима (jonnie.wfolio.pro)

Трасса Костанайского полумарафона была сертифицирована международной спортивной организацией Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющей более 300 марафонов и пробегов из 95 стран. По словам директора пробега Павла ТЕНЦЕРА, «Kostanay Half Marathon» включен в мировой беговой календарь и является рабочим инструментом для привлечения внимания бегунов из разных стран. А его участники могут подать заявку на крупнейшие марафоны мира, где принимают результаты сертифицированных полумарафонов.



В этом году на трассу полумарафона, проходившую по пр. Аль-Фараби, ул. Баймагабетова и пр. Абая, кроме бегунов из Казахстана, вышли легкоатлеты из России, Молдовы, Беларуси, Германии и ЮАР, а количество стартовавших перевалило за восемь сотен.

В этот день на трассе можно было встретить и «человека-паука», и «самурая»... / Фото athletex.kz

..и кого-то в черном с крылышками (Мадина Валеева), и кого-то в белом без крылышек (Ирина Чулкова) / Фото athletex.kz

В программу входили забеги на 21,1 км, 10 км, детские старты на 1 км и 2 км, эстафета на 21,1 км, а также скандинавская ходьба на 10 км.



Спортивную программу открыли дети. Около 50 самых юных участников в возрасте 6-9 лет преодолевали самую короткую дистанцию - 1 км. У мальчиков призовую тройку составили Матвей Журавлев, финишировавший через 4 минуты и 27 секунд, Алексей Федорченко (4.32) и Егор Грон (4.43). Среди девочек призерами стали Арина Салатова (4.46), Милла Пугоева (4.48) и Адель Дюсинбенова (4.52).



Более 50 бегунов в возрасте от 10 до 14 лет вышли на старт дистанции 2 км. Призерами среди юношей стали Александр Ященко (7.15), Семен Лаптев (7.29) и Алишер Ташетов (7.32). Среди девочек на пьедестал поднялись Алена Борисенко (8.07), Виктория Петрунина (8.17) и Анна Хотченкова (8.50).

Лидеры забега на 10 км на проспекте Абая: (слева направо) Наиль Башмаков, Егор Крупяков и Максим Бочкарев / Фото athletex.kz

После детских соревнований на старт вышли участники забегов на 10 км и 21,1 км (полумарафон). Им предстояло пробежать практически по одному и тому же замкнутому кругу, при этом участники полумарафона должны были сделать это дважды.

На дистанции представитель еженедельника «Наша газета» Константин Рашевский / Фото athletex.kz

Первыми на финиш, естественно, прибежали участники десятикилометрового забега, ставшего самым массовым. На дистанцию 10 км зарегистрировался 471 человек в возрасте от 15 до 70 лет, которые боролись за призовые места не только в абсолютном зачете, но и в пяти возрастных группах у мужчин и женщин.

До победы в полумарафоне остается чуть более десяти минут / Фото athletex.kz

Абсолютно лучший результат среди мужчин показал, как и в прошлом году,Максим Бочкарев из Екатеринбурга, преодолевший дистанцию за 32 мин. 32 сек. Второе место с 14-секундным отставанием занял чемпион Казахстана по триатлону Егор Крупяков из Алматы - 32.46. А третьим на финише был член сборной Казахстана по лыжным гонкам, бронзовый призер зимней Азиады-2025 в эстафете Наиль Башмаков из Костаная - 32.51.

Призеры чемпионата области в беге на 10 км по шоссе и главный судья Токеш Ибраев / Фото Евгения Кима (jonnie.wfolio.pro)

Среди женщин третий год подряд не было равных на «десятке» мастеру спорта международного класса Татьяне Нерознак из Костаная - 37 мин. 53 сек. На финише она уверенно опередила Ксению Конопенко из Омска - 38.33 и Еву Пинчук из Алматы - 41.40.

Призовые тройки в забеге на 10 км в своих возрастных группах составили:

15-17 лет.

Юноши: 1. Даниил Титаренко (Костанай, ДЮСШ №1 имени К.Оспанова) - 37.28, 2. Артур Сафиулин (Костанай, «Kostanay Runners») - 41.40, 3. Алмас Абилов (Костанай) - 41.49.

Девушки: 1. Ольга Куканова (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 45.59, 2. Маргарита Мухаметова (Костанай, «Клуб моржей») - 51.20, 3. Анастасия Гетман (Костанай) - 1:00.03.



18 лет - 34 года



Мужчины: 1. Нуралы Конырбай (Алматы) - 34.07, 2. Даур Доспулов (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 34:09, 3. Арман Турсунов (Павлодар) - 35:25.



Женщины: 1. Гулим Совед (Алматы) - 43.56, 2. Екатерина Ган (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 44.50, 3. Молдир Акимова (Алматы) - 45:28.



35-49 лет

Дмитрий Артемов на финишной... кривой / Фото athletex.kz

Мужчины: 1. Дмитрий Артемов (Костанай) - 34.59, 2. Александр Беспалов (Зеренда) - 36.02, 3. Абай Жаналинов (Кокшетау) - 36.15.

Женщины: 1. Асем Абылкассова (Астана) - 42.46, 2. Эльмира Алдамуратова (Житикара) - 43.09, 3. Юлия Величко (Петропавловск) - 43.20.



50-59 лет

Финиширует Вячеслав Гаранин / Фото athletex.kz

Мужчины: 1. Вячеслав Гаранин (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 36.38, 2. Виталий Прокин (Павлодар) - 38.12, 3. Андрей Павлов (Екатеринбург, Россия) - 42.26.

Женщины: 1. Оксана Хохлачева (Костанай, клуб «Run In Joy») - 52.40, 2. Айгуль Мураталина (Алматы) - 54.43, 3. Альфира Горбачева (Шахтинск) - 1:01.12.

60 лет и старше

Победители среди самых возрастных участников «Kostanay Half Marathon» на дистанциях 10 км - Сергей Салай (№382) и 21,1 км - Биладихан Карисов (№027) / Фото athletex.kz

Мужчины: 1. Сергей Салай (Тобыл) - 45.14, 2. Абайса Бергазин (Актобе) - 46.40, 3. Болатхан Дускалиев (Астана) - 56.09.

Женщины: 1. Елена Гичева (Костанай, «Allur») - 55.59.

Показавший лучший результат в скандинавской ходьбе Александр Смирнов шел к финишу, оставив за спиной без малого восемь десятков бегунов / Фото athletex.kz

Около двух десятков участников было в скандинавской ходьбе на 10 км, они стартовали вместе с бегунами на такую же дистанцию. Лучшие результаты показали костанайцы Александр Смирнов (КЛБ «Бегуны DEP») - 1 час 9 мин. 44 сек. среди мужчин и Наталья Казицкая - 1:23.20 среди женщин.

На старт полумарафона вышли 188 бегунов, которые определили и абсолютных победителей, и призеров в четырех возрастных группах.

Абсолютным победителем среди мужчин стал представитель южной столицы Руслан Оглов, преодолевший 21,1 км за 1 час 11 мин. 44 сек. А вторым и третьим на финише были гость из России Сергей Назаров, показавший результат 1:12.17, и еще один бегун из Алматы Нурысбек Сексембай - 1:16.18.

Среди женщин абсолютно лучшие результаты показали бегуньи из Астаны Кристина Окладникова - 1:22.56 и Надежда Бекмаганбетова - 1:24.03, а также гостья из Челябинска Елена Бир - 1:31.03, как и в прошлом году занявшая третье место.

Победителями и призерами в своих возрастных группах стали:

18 лет - 34 года

Мужчины: 1. Нурлат Тураров (Алматы) - 1:19.03, 2. Рамазан Сейтхазин (Талгар) - 1:24.15, 3. Азамат Тулегенов (Астана) - 1:26.12.

Женщины: 1. Арайлым Шегебаева - 1:31.26, 2. Орынгуль Ессим (обе - Астана) - 1:32.32, 3. Шырын Акимбай - 1:35.52.

35-49 лет

Мужчины: 1. Бахытбек Каипов (Алматы) - 1:17.56, 2. Андрей Фиялка (Костанай) - 1:21.26, 3. Жассулан Койназаров (Актобе) - 1:22.03.

Женщины: 1. Юлия Дергунова (Россия) - 1:32.41, 2. Алия Асилбекова (Астана) - 1:33.33, 3. Ирина Чулкова (Россия) - 1:36.11.

50-59 лет

Мужчины: 1. Султанбек Сарбасов (Актобе) - 1:23.42, 2. Едилбек Тайлаков (Тараз) - 1:32.06, 3. Рамазан Назаров (Костанай) - 1:40.03.

Женщины: 1. Ирина Ермакова (Россия) - 1:49.57, 2. Александра Коханчик (Рудный) - 1:51.38, 3. Лариса Байгунусова - 1:57.27.

60 лет и старше

Мужчины: 1. Биладихан Карисов (Костанай) - 1:28.28, 2. Салханбек Асилов (Тараз) - 1:44.16, 3. Хайрат Бигайдаров (Северо-Казахстанская область) - 1:59.10.

Женщины: 1. Куляш Тулебаева (Костанай) - 1:49.40.

Команда «Sunshine» - победительница в женской эстафете / Фото athletex.kz

В мужской эстафете на дистанции 21,1 км первенствовала команда алматинского клуба «SN Running Team» с результатом 1 час 19 мин. 4 сек. Второе место у команды «Burkit Team» - 1:20.57, а третьей была костанайская команда «Allur» - 1:29.34. В женской эстафете победу одержала команда Костанайской области «Sunshine» (тренер Александр Адушкин) в составе Натальи Салатовой, Анжелы Литвиновой и Анастасии Сон из Костаная, а также Анары Каримовой из Рудного (1:39.07). Второе место у команды клуба «SN Running Team» (1:45.35). А третье место заняла команда «Школа бега Neroznak_Team» (1:59.28).

Абсолютные победители на дистанции 21,1 км у мужчин и женщин, а также эстафетные команды получили денежные сертификаты на суммы 200 тыс., 150 тыс. и 100 тыс. тенге, а на дистанции 10 км призовые суммы составили 100 тыс., 75 тыс. и 50 тыс. тенге. И каждый финишировавший в этот день участник стал обладателем футболки и медали с символикой «Kostanay Half Marathon-2025».

На дистанции чемпион области в полумарафоне Андрей Фиялка и участница «бронзовой» эстафетной команды Алена Корсунова / Фото athletex.kz

В рамках Костанайского международного полумарафона прошел чемпионат области в беге по шоссе на 10 км и 21,1 км. Чемпионами в беге на 10 км стали Татьяна Нерознак и Даур Доспулов, а в полумарафоне Назым Батырбаева и Андрей Фиялка (все - Костанай). Призовые места на «десятке» заняли Ренат Каримов (Рудный) и Куаныш Мухтаров (Костанай), а также Ольга Куканова и Дина Оспанова (обе - Костанай). Призерами в полумарафоне среди женщин стали костанайки Куляш Тулебаева и Марина Карисова.

Для представителей лыжных гонок Сергея Белишкина и тренера ДЮСШ №3 Ольги Сагимбаевой полумарафон - это всего лишь подготовка к зимним стартам / Фото athletex.kz

Следующий легкоатлетический забег в Костанайской области состоится 20 сентября. В рамках празднования годовщины основания горнодобывающей компании «Костанайские минералы», специализирующейся на добыче хризотил-асбеста и выработке хризотилового волокна, в Житикаре пройдет V ежегодный легкоатлетический забег «КМ Марафон».

В программе «КМ Марафона» забеги на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 60 км, скандинавская ходьба на 5 км и детские забеги на 500 м и 1 км.