По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 августа, на севере и востоке области ожидаются дожди и грозы, днём возможен град, на севере и западе ночью и утром - туман. В пятницу, 22 августа, грозовые дожди вновь пройдут на севере и востоке. В субботу, 23 августа будет переменная облачность, без осадков.

В Костанае в четверг по прогнозу дождь, гроза, в пятницу и субботу без осадков.

- В ближайшие трое суток, четверг-субботу, по области будет 10-15 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём четверга воздух прогреется до 19-24 °С, на юге до 27 °С. В пятницу днём прогнозируем 23-28 °С, на юге 31 °С. Субботний день будет ещё жарче, термометры покажут 28-30 °С, на юге 33 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 10-12 °С, днём 20-22 °С. В пятницу: ночью 11-13 °С, днём 24-26 °С. В субботу: ночью 11-13 °С, днём 26-28 °С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области. В пятницу ветер будет северным, в субботу северо-восточным 9-14 м/с, на севере, юге и востоке прогнозируются усиления до 15-20 м/с.

