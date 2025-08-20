Казахстанцы обратили внимание на проблему при обмене валют и интересуются, могут ли банки отказывать в приёме "старых" долларов. Как в подобных случаях действуют финансовые учреждения и какие правила обмена действуют сейчас, узнали Tengri Life

Фото:depositphotos.com

Читатель, который рассказал о проблемах с приемом долларовых купюр старого образца.

"Ранее сообщалось, что доллары старого образца не принимают. Нацбанк тогда ответил, что проблем с этим нет, хотя ситуация не изменилась. Мы позвонили по номеру 1414, там сообщили, что банки второго уровня обязаны принимать такие купюры, и направили нас в Народный банк. Однако по указанному адресу деньги всё равно не приняли", — рассказал казахстанец.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились за разъяснением в пресс-службу Национального банка Казахстана.

Позиция Нацбанка

В Нацбанке подтвердили, что обменные пункты и банки не вправе отказывать в приеме действующих банкнот, независимо от года их выпуска, если купюры не повреждены.

"Если взимание комиссии за обмен "старых" банкнот долларов США незаконно, то куда могут обращаться граждане, сталкиваясь с подобными случаями нарушения закона? В случае если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих законом мер", — объяснили в пресс-службе.

Как отметили в Нацбанке, информацию по контактным данным территориальных филиалов НБК можно найти на официальном интернет-ресурсе НБК.

Можно ли взимать комиссию

Нацбанк также уточнил, что законодательством не предусмотрены комиссии именно за обмен действующих долларов США, включая банкноты старого образца.

"Правила № 49 не устанавливают комиссии при обменных операциях с действующими иностранными банкнотами. Исключение — поврежденные купюры, которые могут быть признаны негодными", — уточнили в пресс-службе.

При этом у банков есть право брать плату за отдельные кассовые услуги.

"Согласно правилу № 231, ставки вознаграждения и тарифы на кассовые операции банки определяют самостоятельно. Речь идет, например, о внесении или снятии наличных со счета, переводах, открытии депозитов", — добавили в Нацбанке.

Иными словами, комиссия может взиматься за обслуживание в кассе, но не за сам факт обмена "старых" долларов на новые.

Что делать клиенту

Если банк или обменный пункт отказывает в приеме купюр или удерживает незаконную комиссию, Нацбанк советует:

зафиксировать факт отказа (например, получить письменный отказ или акт от кассира);

подать жалобу в территориальный филиал Нацбанка;

при необходимости обратиться на горячую линию 1414 для консультации.

Таким образом, все действующие долларовые банкноты, независимо от года выпуска, должны приниматься банками и обменными пунктами без ограничений и дополнительных сборов.