В Павлодаре прошел летний чемпионат РК по лыжным гонкам среди юношей и девушек, в котором приняли участие сборные Алматы, Астаны, Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

На старт кроссовых дистанций, а также лыжероллерных гонок коньковым и классическими стилями, эстафет и командного спринта вышли в общей сложности 296 юных гонщиков - 172 юноши и 124 девушки, соревновавшихся в трех возрастных группах: 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р.

Лыжники Костанайской области, которую представляли воспитанники ДЮСШ №3 из Костаная и Рудного, Сарыкольской районной ДЮСШ и ДЮСШ района Беимбета Майлина, завоевали 14 медалей, в том числе одну золотую, восемь серебряных и пять бронзовых.

В соревнованиях по кроссу в призеры чемпионата пробились только девушки. В старшей возрастной группе бронзовую медаль завоевала Карина Медвецкая. В среднем возрасте Ангелина Удовиченко завоевала серебряную медаль, а среди младших девушек также серебряным призером стала София Чернецова. Все три лыжницы являются кандидатами в мастера спорта и представляют Костанай.

В гонке на лыжероллерах коньковым стилем на дистанции 2,5 км среди младших юношей второе место занял кандидат в мастера спорта из района Беимбета Майлина Тимофей Прутников.

Арина Назарова на дистанции лыжероллерной гонки на 3 км коньковым стилем летнего чемпионата Казахстана

В лыжероллерной гонке на 3 км среди девушек 2010-2011 г.р. второе и третье места заняли лыжницы из Костаная Ангелина Удовиченко и еще один кандидат в мастера спорта Арина Назарова. А София Чернецова стал серебряным призером в гонке на 2,5 км в своей возрастной группе.

В классических гонках на лыжероллерах среди юношей вновь бронзовым призером на дистанции 2,5 км стал Тимофей Прутников.

Среди девушек в гонках классическим стилем представительницы нашей области в призеры пробиться не смогли.

Арина Назарова и Ангелина Удовиченко со своими тренерами Ольгой Сагимбаевой и Еленой Ковалевой

Золото в копилку сборной Костанайской области принесла команда девушек 2010-2011 г.р. в составе костанаек Дарьи Назаровой, Яны Филипенко, Арины Назаровой и Ангелины Удовиченко, занявшая первое место в эстафете 4х3 км.

В возрастной группе 2012-2013 г.р. команды области завоевали вторые места в эстафетах 4х2,5 км и среди юношей, и среди девушек. Серебряными призерами стали Иван Альтенгоф (Саркольский район), Данил Брусков (Костанай), Никита Коржиков (район Беимбета Майлина) и Тимофей Прутников, а также Карина Григорян, Арина Котлярова (обе - район Беимбета Майлина), Ульяна Попова (Костанай) и София Чернецова.

В командном спринте классическим стилем серебряными призерами среди юношей 2012-2013 г.р. (2 км х 3 км х 650 м) стали Тимофей Прутников и Иван Альтенгоф.

Арина Назарова и Яна Филипенко стали бронзовыми призерами среди девушек девушки 2010-2011 г.р. в командном спринте (2х3х1 км). А София Чернецова и Арина Котлярова завоевали бронзовые медали в командном спринте (2 км х 3 км х 650 м) среди младших девушек.

Представители областей с кубками за завоеванные призовые места в командном зачете

По итогам чемпионата РК юные лыжники Костанайской области набрали 2097 очков и заняли второе место в командном зачете, уступив сборной Акмолинской области (2787 очков) и опередив занявшую третье место команду Карагандинской области (1573 очка).

Лыжники более старших возрастов - 2003-2005 г.р. и 2006-2007 г.р. выступят в молодежном чемпионате Казахстана, который запланирован на 23-29 августа в Костанае. А летний чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин пройдет с 3 по 11 сентября в Щучинске в Национальном центре лыжного спорта.

Фото vk.com/schuchinsk_ski