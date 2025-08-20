В Казахстане за 7 месяцев года статистика фиксирует рост количества групповых пищевых отравлений. И в общепите, и в школьных столовых, которые по большому счету - тоже формат общественного питания. В лидерах не наша область. Но вопрос, насколько основательный фундамент у санитарного благополучия по-костанайски, актуален. Поэтому специалисты департамента и городского управления санэпидконтроля провели 19 августа встречу с бизнесом в целях профилактики.

Собрались на заседание отраслевого совета по вопросам сферы услуг на площадке региональной палаты предпринимателей. И случился там неловкий момент. Один из спикеров в пылу обсуждения попросил присутствующих - а пришли представители известных в областном центре ресторанов - поднять руки тех, у кого есть санитарно-эпидемиологическое заключение на объект общепита, главный в общем-то разрешительный документ для осуществления деятельности в этой сфере. Наступила заминка. И вопрос тут же был снят под предлогом того, что НПП «Атамекен» - структура не уличающая, не карающая и тому подобное.

Что же говорили в русле профилактики? Член отраслевого совета Ай-Гуль СЕГИЗБАЕВА обратила внимание участников встречи на республиканские данные, а именно на то, что было выявлено в результате расследования причин массовых отравлений.

- В заведениях, где случились отравления, выявлены несоблюдения условий обработки сырья и приготовления пищи - 100%, несоблюдения условий хранения пищевой продукции - 100%, неудовлетворительное содержание и санитарно-гигиеническое состояние объектов, прием сырья и пищевой продукции без документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции - 100%, привлечение персонала без профессиональной подготовки, без знаний санитарии и гигиены, без медицинского осмотра, с фальсифицированными медицинскими книжками - 80%... Посмотрите, это же просто страшные цифры.

Отметим еще раз, что в Костанайской области массовых отравлений по вине общепита в этом году не случалось. Групповая вспышка была зафиксирована лишь в Аркалыке, пострадали трое детей, посещавших детсад. Была острая кишечная инфекция, прямой связи возникновения заболевания с питанием в садике не установлено.

Однако отсутствие региона в статистике тяжелых случаев не свидетельствует о полном благополучии в общепите. За первое полугодие органами санэпидконтроля было проверено 62 объекта, и в 60 из них выявлены нарушения. Сумма административных штрафов превысила 1,5 млн тенге. То есть нарушения санитарных требований фиксируются у большинства заведений, куда ступает нога проверяющего.

- Нарушения характерные, систематически повторяющиеся, - подчеркнула руководитель отдела контроля за объектами питания департамента СЭК Наталья ГАЦЕНБЕЛЛЕР.

Она напомнила о целом перечне нормативно-правовых актов, следование которым обязательно для точек общепита. Эта сфера серьезно регламентирована: Кодекс РК «О здоровье народа», приказы министра здравоохранения, целый перечень санитарных правил - от настольных «Санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания» (последние изменения в которые вносились 4 апреля 2023 года) до правил проведения дезинфекции, в том числе требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. И ничего в этом перечне нет лишнего, по мнению специалистов.

- Скачивайте правила, смотрите, пользуйтесь, - сказала Гаценбеллер, - кстати, очень много сейчас жалоб идет на вентиляцию, особенно в тех объектах общепита, которые встроены в жилые здания. Когда мы приходим, спрашиваем: когда вы в последний раз проводили ревизию, кто устанавливал вентиляцию, каким образом моется, чистится, обрабатывается вентиляционная система, оборудование. Все это прописано. Есть правила проведения дезинсекции, дератизации, которые организует сам субъект бизнеса. Мы тоже заходим и смотрим, когда вы проводили последний раз обработки против мух, мышей. Сейчас тоже очень много жалоб идет, люди жалуются на наличие каких-то насекомых в пище. Недавно у нас тараканы обнаружились на одном из фудкортов в ТРЦ.

Специалисты подробно остановились на правилах проведения производственного контроля, а фактически самоконтроля на объектах общепита.

- Вообще у нас есть предложение. По опыту коллег, которые практикуют обучающие семинары с выходом на объекты общепита, давайте и в областном центре так проведем. Чтобы все было наглядно, - сказала Наталья Гаценбеллер, - покажем, какой должна быть спецодежда, как руки мыть должен персонал, какой должен быть инвентарь, что и как мы, санитарные врачи, вообще проверяем. Это ни в коем случае будет не проверка, конечно. Просто, чтобы мы могли наглядно показать: это правильно, а это неправильно. Только в целях обучения, разъяснения. Если нас кто-то готов принять...

Предприниматели согласились. Но председатель отраслевого совета Гульвира КУДАЙКУЛОВА заметила, что объектов общепита в Костанае очень много и они разные. Наверно, стоит проводить такие семинары для однотипных заведений - отдельно для кафе и баров, отдельно для ресторанов. Ну и чтобы площадь позволяла собрать людей. На том и порешили.

В регионе сфера общественного питания считается активно развивающейся. Например, сейчас в Костанае общее количество посадочных мест в заведениях общепита составляет почти 14 тысяч.