Дифференцированные тарифы заставили казахстанцев снизить потребление воды на 8%, заявил вице-министр национальной экономики Казахстана Асан Дарбаев, передает КазТАГ.

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«К концу 2024 года в городах, где введены дифференцированные тарифы в рамках «социальных норм потребления», зафиксировано снижение водопотребления на 8%, рост уровня установки приборов учета на 4%. Дифтариф (…) позволил добиться экономии воды в размере 1,6 млн кубометров, что равно годовому потреблению города Лисаковска», - сказал Дарбаев во вторник.

По его словам, с момента внедрения дополнительный доход предприятий водхоза составил 10,7 млрд тенге, рост доходов предприятий на 6% и, соответственно, рост инвестиций в услуги по ремонту сетей и оборудования.

Казахстан планирует привлечь порядка 1,7 трлн тенге инвестиций для ремонта 7,3 тыс. км инженерных сетей, снижения аварий и доведения инженерной инфраструктуры до «технологического уровня».

В 2025 году планируется реализация 13 пилотных проектов путем выкупа облигаций акиматов, в том числе, в водоснабжении - 8 субъектов, в водоотведении - 5 субъектов естественных монополий.

Также, в водоснабжении предусмотрено применение четырехуровневого тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические затраты распределены следующим образом: 1 группа – потребление до 3 кубомтров, применяется действующий тариф, 2 группа – потребление до 5 кубометров - тариф выше на 20%, 3 группа – до 10 кубометров - тариф выше на 50% и 4 группа – свыше 10 кубометров - тариф выше на 100%.

В водоснабжении средний износ составляет, по данным вице-министра, 39%, в том числе, у 23 монополистов износ превышает 70%, в водоотведении 55% и 70%, соответственно.