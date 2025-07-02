Национальный банк Казахстана разработал поправки, которые вносят изменения в процедуру покупки жилья. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

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Нацбанк опубликовал проект постановления, где сказано, что теперь казахстанцы, которые покупают долю в строящемся доме, должны платить только в безналичной форме, то есть через банк. Купить квартиру в новостройке за наличку будет нельзя.

Речь идет именно о сделках по покупке доли в строящемся жилье по договорам долевого участия (то есть когда человек инвестирует в строящийся дом, а взамен получает право на квартиру). Для таких случаев оплата станет возможна только безналично – деньги потребуется переводить через банк или платежную систему.

По данным разработчиков, благодаря изменениям будут лучше защищены права граждан:

которые участвуют в долевом строительстве;

совершают финансовые операции;

получают помощь после чрезвычайных ситуаций.

Авторы инициативы обещают, что эффект от этих изменений ожидается сразу после вступления проекта в силу.

Проект постановления Нацбанка находится на публичном обсуждении. Оно продлится до 15 июля.