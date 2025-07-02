Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
2 июля 2025, 15:52 | Криминал
Агентство по финансовому мониторингу задержало бывшего первого вице-министра труда Акмади Сарбасова, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Сейчас Сарбасов занимает должность президента АО "Центр развития трудовых ресурсов", подведомственного Минтруду, передает Informburo.kz.
Акмади Сарбасов / Фото с сайта премьер-министра
Первым вице-министром он был с 2020 по 2025 годы.
"Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО "Центр развития трудовых ресурсов". Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов", – говорится в сообщении.
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