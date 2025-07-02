Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому Антикоррупционная служба стала подразделением Комитета национальной безопасности. Как вы оцениваете это решение? Положительно. Антикор не показал существенных результатов в борьбе с коррупцией.

Скорее положительно. Это сократит бюрократию и повысит качество расследований.

Скорее отрицательно. Это решение ничего не изменит, а коррупции станет больше.

Отрицательно. КНБ - крайне закрытый орган, поэтому мы не будем знать о реальной борьбе с коррупцией.

