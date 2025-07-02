Температура 30 градусов и выше сохранится в ближайшие дни на юге Костанайской области, в остальной части региона будет чуть прохладнее.

Дожди и грозы ожидаются на западе, севере и востоке 3 июля и ночью 4-го, а днем 4 июля осадки прогнозируют на большей части области, на севере и востоке они будут сильнее, также возможен град. В субботу, 5 июля, дождь с грозой обещают на севере и востоке области, ночью и утром на западе и севере – туман.

В Костанае в четверг и днем в пятницу также прогнозируют дождь и грозу, 5 июля – без осадков.

- Температура ночью 3 июля составит +15..+20, на юге +23, днем +25..+30, на юге +35 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНСЫБАЙ. – В пятницу, 4 июля, ночью ожидаем +15..+20, днем +22..+27, на юге +30 градусов. В субботу ночью +13..+15, днем +25..+30, на юге +33 градуса.

В Костанае столбики термометров покажут: ночью 3 июля +18..+20, днем +28..+30 градусов; ночью 4 июля +16..+18, днем +23..+25 градусов; ночью 5 июля +13...+15, днем +25..+27 градусов.

Ветер в четверг и пятницу сохранит юго-западное направление. 3 июля скорость на большей части области составить 9-14 м/с, на западе и востоке порывы 15-20 м/с, в пятницу ветер усилится до 15-20 м/с, на западе, севере и востоке порывы до 23 м/с. В субботу, 5 июля, ветер сменится на северо-западный со скоростью 9-14 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ