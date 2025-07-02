Видео аварии. которая произошла недалеко от въезда в Костанай по Федоровской трассе (М-36), прислали "НГ" читатели. Сообщили, что столкнулись легковушка и грузовик.

Кадр из видео

- По факту ДТП, произошедшего на автодороге Костанай - Фёдоровка с участием автомобилей Shacman и Audi, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля, полицией возбуждено уголовное дело, - прокомментировала пресс-служба департамента полиции. - По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузным автомобилем, двигавшимся по своей полосе.

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Пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Департамент полиции Костанайской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и проявлять бдительность на дорогах.

UPD: пассажир легкового автомобиля доставлен в травмпункт, его состояние тяжелое.