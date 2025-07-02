Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на прошлой неделе отчитывался о социально-экономическом развитии города на брифинге в РСК. В частности, рассказывал о планах реализовать в 2025 году 15 инвестиционных проектов на сумму 6,9 млрд тенге, что позволит создать 263 новых рабочих места. Например, до января должны завершить строительство торгового центра, строительного магазина и мультимодульного транспортно-логистического центра. Журналистов же куда больше интересовали те проекты, которые не могут завершить еще с прошлого года.

Красота требует... денег

О большинстве проектов аким вспомнил сам. К примеру, в докладе упомянул о восстановлении заброшенных многоэтажек. Всего их было 15, из них 11 уже восстановлены и заселены. В 2023 году восстановили 273 квартиры, в 2024 году - 425. Все переданы в аренду социально уязвимым слоям населения. Вложения из бюджета превысили 10,5 млрд тенге. Еще 4 дома пока в подвешенном состоянии.

- В этом году мы уже объявили конкурс по дому № 213 по ул. Ленина, ожидаем где-то в середине июля подведения итогов, - сказал Ионенко. - По остальным домам остаются юридические и финансовые вопросы. Также у нас есть 3 дома в поселке Качар, которые мы также взяли в работу, там все юридические вопросы решены, и мы будем работать над их восстановлением.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Ионенко уточнил, что власти готовы объявить конкурс на все оставшиеся в Рудном заброшенные дома. Но пока у властей есть в распоряжении только 977 млн тенге. Их хватит только на один дом.

- Возможно, в течение года будет дополнительное финансирование из холдинга "Байтерек" или через Казахстанскую жилищную компанию - пока этот вопрос открытый, - сказал Ионенко. - На 3 дома мы прошли юридические нормы. Общая сумма на 4 дома составит порядка 4 млрд тенге. Мы надеемся, что хотя бы на 2 дома мы в этом году успеем получить финансы, а 2 дома будут у нас переходящими проектами.

"Нельзя объять необъятное"

Вспомнил Ионенко и о строительстве двух физкультурно-оздоровительных комплексов в 11-м микрорайоне, которые уже полгода как на финальной стадии строительства. Ещё в феврале аким на аппаратном совещании рассказывал, что работы завершены на 90%. ФОКи хотели открыть в январе, но отложили, так как было решено заменить бетонный пол на спортивный паркет. Виктор Ионенко сообщал "НГ", что ФОКи откроют к 1 июля. Но и эту дату пришлось двигать.

- Там между ФОКами мы запланировали новый фонтан с хорошей зоной отдыха, эти работы мы будем к 1 августа завершать, - сказал аким. А позже добавил: - ФОКи сейчас готовы на 100%. Паркет уже уложен, остаются только штрихи. Мы не будем открывать отдельно ФОКи без завершения работ по благоустройству. Сейчас мы эти работы ведем, в том числе по фонтану.

Всего в Рудном строят три новых фонтана, на которые из городского бюджета выделили около 200 млн тенге. Возле каждого фонтана должны уложить около 400 кв. м брусчатки.

В этом же 11-м микрорайоне планировали построить стадион. Но из-за проблем с подрядчиком отложили в долгий ящик. Сейчас, по словам акима, проект передали на госэкспертизу.

- Чтобы реализовать все проекты в 11-м микрорайоне нам потребуется 20 млрд тенге, - сказал Ионенко. - Нельзя объять необъятное. Все идет по плану, все идет по цепочке - как положено. Самое главное сейчас - запустить ФОКи и школу. Приступить к строительству стадиона. Затем, чтобы люди не ходили по пустырю, нам нужно проложить дорожки, тротуары, предусмотреть парковые зоны. 70 лет этот пустырь стоял никому не нужный. Вы хотите чтобы за год там все построили? Все идет по плану.

Еще один спортивный объект появится между Ледовой ареной и ЦУМом, где раньше традиционно размещали ледовый городок. Строительные работы там начались неожиданно, а паспорт объекта вывесить забыли.

- Там строят новый спортивный комплекс - футзальную арену, - рассказал Ионенко. - Строительством занимается коммерческий застройщик. Речь о нашем депутате областного маслихата Кайрате Казбекове. Это будет новая арена ФК "Аят". Строят по той причине, что арена на ул. Парковая не соответствует нормативам. Наш клуб играл в еврокубках. И по причине несоответствия стандартам европейские клубы не приезжают в Рудный. Поэтому строят большую, современную футзальную арену. Плюс там будут дополнительно коммерческие структуры работать. Ледовый городок, вероятно, разместим между новой школой и ЦУМом. Сделаем его стационарным, с асфальтом, чтобы зимой там были ледяные фигуры, а летом какой-то центр притяжения - с торговлей и игровыми площадками.

19 сейчас, остальные позже

Другие планы связаны с обновлением городских автобусов. В Рудном 12 регулярных маршрутов признаны социально значимыми, на их субсидирование в 2025 году выделено 859,6 млн тенге.

- Это позволило двум из четырех перевозчиков заключить договоры на поставку 19 новых автобусов, а по двум другим компаниям заявки на рассмотрении, - сказал Ионенко. - До конца года мы ожидаем поставку новых автобусов.

Корреспондент "НГ" напомнил, как в конце прошлого года аким рассказывал о планах купить 30 новых автобусов, которые должны были появиться в Рудном уже в мае 2025 года.

- Мы заявки на автобусы подали в начале февраля, их в Фонде развития промышленности рассматривали в два этапа, - прокомментировал Ионенко. - Был ряд замечаний, нам возвращали документы. Мы их готовили и отправляли заново. Этот процесс затянулся практически на 5 месяцев. Два предприятия уже прошли эту процедуру, срок изготовления автобусов - до 6 месяцев. Нас поставили в очередь, заключили контракты на поставку 19 автобусов. Мы заказали 11,5-метровые, большие автобусы. Надеемся, что в декабре их привезут.

Всего же акимат планирует закупить 37 автобусов. Контракты хотят заключить до конца июня.

К слову, об автобусах и планах. Точнее - об уже свершившихся планах. "НГ" попросила Виктора Ионенко прокомментировать решение о сокращении маршрута № 120, курсирующего между Костанаем и Рудным.

- Жалобы мне лично не поступали, это вотчина областного управления автомобильных дорог и пассажирских перевозок, поэтому не мне здесь комментировать, - ответил аким. - Да, для людей это, наверное, неудобно, поскольку нужно ехать на автовокзал. Но для сведения скажу, что автовокзал в Рудном приобрел новый собственник. Он ведет реконструкцию здания. Автовокзал мы будем запускать по целевому назначению, то есть он останется автовокзалом.

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