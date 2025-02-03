Конкурс на разработку документации для строительства стадиона в 11-м микрорайоне Рудного разыграли в прошлом году. Выиграла его компания из Алматы. Но, как рассказал на аппаратном совещании аким Виктор ИОНЕНКО, в течение года проект так и не был представлен заказчику.

Фото из архива "НГ"

- Мы были вынуждены расторгнуть с алматинской фирмой контракт, не заплатили им ни одного тенге, - сказал аким. - Опять же это издержки наших госзакупок. Берутся, не могут сделать, постоянно пытаются увильнуть. Пытаются рассказывать постоянно о каких-то причинах. И вот результат. Мы надеялись, что в этом году приступим к строительству стадиона, но, к сожалению, реальность такова, что подрядчик ничего сделать не смог.

Кадр из презентации акимата Рудного

Конкурс на разработку проекта розыграли снова. Победителем стало ТОО "Научный институт проектирования и экспертизы "Апогей" из Павлодара. Стоимость работ - 10,3 млн тенге. Проект должны разработать до 1 августа 2025 года. Скорее всего, если подрядчик на этот раз не подведет, к строительству стадиона приступят уже в следующем году. Пока же на этом месте - одинокий строительный вагончик.

Здесь планируют построить стадион / Фото Георгия Говорова

Напомним, в декабре 2023 года общественности представили план детальной планировки 11-го микрорайона. Это центральный участок города, который долгое время существовал только как пустырь. Согласно ПДП, в новом микрорайоне предлагалось построить поликлинику, школу на 900 мест, спортивную арену и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Между школой и ФОКом должен разместиться ТРЦ «Компас». Со стороны ул. Студенческой появится автоцентр, а в верхней зоне - гостиница на 100 мест. Пока же начато строительство только школы и двух ФОКов.