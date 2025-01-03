Проблемы, связанные с городскими автобусами, аким Рудного Виктор ИОНЕНКО комментировал на отчетном брифинге в РСК. Он сообщил корреспонденту "НГ", что ежедневно на рейсы выходят от 76 до 81 автобуса. У всех высокий уровень износа, а самый старый - 1982 года выпуска.

В декабре 2024 года областной маслихат поддержал предложение городских властей о признании всех автобусных маршрутов социально значимыми. На субсидии четырем перевозчикам выделят 852 млн тенге.

- И мы договорились о покупке более 30 новых автобусов, - сообщил Ионенко. - Сейчас нам необходимо подготовить весь необходимый пакет документов, заявки мы уже подали. Их в течение двух месяцев рассмотрят на заводе-изготовителе. Также мы провели переговоры с АО СПК "Тобол", который может выступить гарантом на сумму 2,6 млрд тенге. Мы купим эти автобусы через Фонд развития промышленности. Автобусы станут в лизинг СПК.

По словам Ионенко, новые автобусы должны появиться примерно в мае 2025 года. Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", аким сообщил, что их поставят на основные городские маршруты. А старые отдадут на второстепенные, "которые утром отвезли, а вечером забирают".

Таким образом власти намерены закрыть жалобы от жителей частного сектора. В частности, о работе автобуса № 6, на котором дети добираются до школы. Руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий Итемгенов сообщал "НГ", что по итогам мониторинга выявлены срывы графика движения из-за технической неисправности транспорта. Подробнее о том, на что жалуются жители частного сектора и почему ответы акимата не решают проблемы, рассказал наш гражданский журналист Александр Олейник в своей авторской колонке "Само рассосется?".

По словам акима Рудного, у властей и перевозчиков есть взаимные претензии друг к другу.

- Когда себестоимость одного маршрута составляет 1 300 тенге, а пассажир оплачивает 150 тенге, то экономика ни одного предприятия сложиться не может, - сказал Виктор Ионенко. - Это отсутствие ГСМ, зарплаты, кадровый вопрос. Поэтому есть претензии и с их стороны, и с нашей. Поэтому мы проводим совместную работу.

Фото Георгия ГОВОРОВА



