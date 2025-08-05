Продолжаем разбор ситуации с передачей на баланс КТЭК внутридомовых теплосчётчиков (см. "Были ваши. стали по закону наши"). Если коротко, изменения в законе «О теплоэнергетике», которые вступили в силу с июля и предписывают такую передачу, неразрешимо конфликтуют сразу с четырьмя казахстанскими законами и Конституцией РК. То есть, их невозможно исполнить, не нарушив других законов страны.

Когда захочешь теплоты

Инструкции не отвечают на вопрос «Почему?», они дают ответ на вопрос «Как?» Именно этот вопрос – как? – и был главной причиной нашего запроса в КТЭК о ближайшем будущем общедомовых приборов учёта. Давайте рассмотрим официальный ответ ГКП, подписанный главным инженером предприятия Вячеславом ПЛОТНИКОВЫМ, и займёмся прогнозами, основанными на объективном анализе и истории вопроса.

- Производится ли уже передача на баланс КТЭК таких приборов учёта? Сколько их принято на баланс? Сколько всего таких счётчиков установлено в Костанае?

- В настоящее не отработан механизм безвозмездной передачи приборов учёта, так как они не значатся на балансе ни в ПКСК, ни в ОСИ, ни в прочих формах компаний и не имеют соответствующих документов для передачи. На сегодня таких приборов учёта ни одного не принято. В Костанае из 1 314 домов на 1 077 домах установлены 1 284 приборов учета. Однако в некоторых не выполнена поверка или прибор находится в неисправном состоянии. На конец отопительного периода только 1 212 теплосчётчиков были исправны.

Как сообщил Вячеслав Плотников, механизм безвозмездной передачи приборов учёта не отработан

- Какова процедура этой передачи и каким документом она регулируется? Будет ли эта процедура безвозмездной?

- В связи со вступившим в силу законом РК «О теплоэнергетике» от 8 июля 2024 года № 120-VIII ЗРК, ст. 39 прибор учёта тепловой энергии, установленный в многоквартирном жилом доме и являющейся частью общедомового имущества, безвозмездно переходит на баланс теплоснабжающей организации, с последующим включением в тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии затрат на его текущую эксплуатацию, приобретение, установку и поверку. Затраты на обслуживание общедомовых приборов учёта, согласно законодательству в сфере естественных монополий, подлежат включению в тариф только с 1 января 2026 года. В департамент по регулированию естественных монополий направлены документы для включения данных затрат в тариф.

- Имеются ли в штате ГКП специалисты, которые будут обслуживать эти счётчики, ремонтировать, поверять? Если нет, то кто и каким образом будет выполнять эту работу?

- Вопрос о введении в штат ГКП «КТЭК» специалистов для обслуживания общедомовых приборов учёта тепловой энергии будет рассмотрен после утверждения нашей заявки департаментом по регулированию естественных монополий. При этом на сегодня рассматривается вопрос о необходимости привлечения через договоры аутсорсинга специализированных организаций, которые ранее вели обслуживание приборов учёта.

Вячеслав Плотников: "В департамент по регулированию естественных монополий направлены документы для включения данных затрат в тариф"

Тепловой удар

Итак, 1) процедуры передачи нет, но приборы как-то перейдут на баланс КТЭК; 2) специалистов нет, но сначала ДКРЕМ рассмотрит, пройдёт время, а мы пока наймём кого-то со стороны.

- Вопрос об оперативном ремонте приборов встанет очень быстро, - считает директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий БУДИЛО, - ведь 70-80% парка приборов за отопительный сезон хоть один раз да ломаются. Плюс все коммунальщики практикуют госзакупки – систему крайне неповоротливую, где нужную вещь быстро не приобрести. Если же теплосчётчик окажется в неисправном состоянии более 30 дней, то, согласно правилам пользования тепловой энергии, начисление за тепло будет выполнено по общему тарифу, а не по среднесуточным параметрам теплосчётчика. А это большая разница в деньгах. Наладчиков КИПиА 30 лет уже никто не готовит, а старые кадры - кто уехал, а кто на пенсии. Даже сами сервисники, и те нуждаются в квалифицированных кадрах.

Анатолий Будило: "Даже сами сервисники, и те нуждаются в квалифицированных кадрах"

От автора: я уже не удивляюсь тому, что почти все представители теплокомпаний (не только костанайской, но и соседними, с которыми я связывался) хранят групповое молчание по поводу предстоящего «теплового удара». Тем более странно, что не желают поднимать вопрос многие руководители ОСИ, хотя этих домовых сообществ дело касается напрямую.

Новый вопрос вот какой: как известно, всё элеваторное оборудование, в том числе и теплосчётчик, располагается в подвалах жилого дома. И если счётчики тепла перейдут-таки на баланс новоиспечённых хозяев, кто будет платить за электроэнергию, которую счётчики, кстати, очень прожорливо, потребляют? Вот, например, стоит у меня дома утюг. Он мой. Розетка тоже моя, и за электрический ток плачу я. Но тут приходит соседка со своим утюгом и удлинителем, включает свой прибор в мою розетку и уходит гладить к себе.

Crime родной, навек любимый

Если теплотранспортировщики готовы на аутсорсинг – почему бы им не взять на таких же условиях обслуживание всех внутридомовых инженерных сетей? Почему только один теплосчётчик, когда есть ещё, например, регулятор, элеваторный узел, розлив по подвалу? Берите тогда и это, не стесняйтесь.

Ещё можно вспомнить про экономайзеры, которые появляются во многих новостройках просто по проекту, но практически не работают – настроить их некому.

И коли уж здесь прозвучал этот условный сигнал – «аутсорсинг», у нужных людей в нужных местах сразу же включились кодовые огоньки, и прогноз на ближайшее будущее сам собой легко рисуется в подробностях. Тем более, что ровно то же самое уже происходило при реализации госпрограммы по установке теплосчётчиков.

Как говорят, вангую:

1) КТЭК объявляет условия тендера на обслуживание счётчиков;

2) внезапно в конкурсе побеждает компания из Астаны (вариант: из Алматы), а недовольным местным сервисным компаниям объясняют, что у тех просто выгоднее условия;

3) пришельцы – компания, в которой, кроме временного офиса и печати, ничего нет – моментально предлагают ущемлённым костанайским сервисникам заключить договор субподряда, причём каким-то образом по их нынешним расценкам;

4) все довольны. КТЭК, который имеет, скажем так, заинтересованность. Пришлые махинаторы, которые имеют процент. Костанайские компании, для которых ничего не меняется. Останутся, правда, потребители, с которых за ремонт и обслуживание станут снимать больше. Ну да и фиг бы с ними, ДКРЕМ обоснует;

5) потом пришлая фирма снимает деньги с КТЭК, кидает наших сервисников и исчезает. Такое, по словам Анатолия Будило, уже было здесь, в Костанае.

Как съязвил один из великих, «крайм (crime – англ. «преступление») родной, навек любимый». Где найдёшь ещё такой?

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