С 1 июля вступили в силу изменения в закон «О теплоэнергетике» от 2024 года. Новшества касаются регулирования отношений в отрасли, повышения энергоэффективности, обеспечения безопасности оборудования. И защиты прав потребителей, это же самое главное. Например, в том, что общедомовые счетчики теплоэнергии должны отныне находиться на балансе компаний-транспортировщиков. Мы внимательно разобрали закон по пунктам, чтобы открыть для себя интересные вещи: 1) несоответствие казахстанскому законодательству; 2) несоответствие Конституции РК; 3) нарушение принципов Всеобщей декларации прав человека; 4) и как вишенка на торте - закон конфликтует даже сам с собой. Проверим?

Lex dura

Счетчики тепла установлены в подвалах почти в каждом многоквартирном жилом доме. Все это хозяйство потребители, то есть жильцы, вынуждены были ставить за свой счет, то есть, по сути, являются долевыми собственниками. Каждый прибор стоил около 500 000-600 000 тенге, покупали в складчину целевыми взносами.

Что же изменилось? Ст. 39, п. 9: «В централизованных системах теплоснабжения приобретение, установка, поверка и текущая эксплуатация общедомовых приборов коммерческого учета для многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию, производятся теплотранспортирующим субъектом. Затраты на приобретение, установку, поверку и текущую эксплуатацию общедомовых приборов коммерческого учета в последующем включаются в тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии». Следующий пункт, десятый: «После ввода в эксплуатацию общедомового прибора коммерческого учета многоквартирного жилого дома теплотранспортирующий субъект на безвозмездной основе принимает его на свой баланс». Оба пункта вступили в силу 1 июля 2025 года. Lex dura, как говорили римляне - закон тверд.

Иными словами, все приборы должны поддерживать в рабочем состоянии (или заменять, если потребуется) не сами жители в лице ОСИ или кого бы то ни было, а компании-транспортировщики.

В этом же твердом законе, что интересно, есть п. 5.3 ст. 28: «Потребители в централизованных системах теплоснабжения обязаны: […] поддерживать в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасность эксплуатации систем теплоснабжения и приборов коммерческого учета, находящихся на их балансе». Статья действует, не отменена! Так кто их «поддерживает в состоянии»: тепловики (ст. 39, п. 9-10) или потребители (ст. 28, п. 5.3)? И на чьем балансе? И кто тут dura?

У меня на это пять причин

Вместе со мной недоумевает и директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий БУДИЛО, который отдал этой сфере деятельности 31 год. В законе «О теплоэнергетике» он обнаружил четыре несоответствия с законодательством РК. Это помимо того, что закон вроде как конфликтует сам с собой.

Анатолий Будило: «Акт ввода между КТЭК… и КТЭК?»

- Во-первых, есть несоответствие закону «О жилищных отношениях», ст. 40, п. 4: «К общедомовым инженерным системам относятся системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из общедомовых приборов учета холодной и горячей воды». Прибор принадлежит жителям, на то он и общедомовой. Напомним, еще лет шесть назад стартовала госпрограмма, которая предусматривала установку таких теплосчетчиков в многоквартирных домах в рассрочку. Устанавливало ГКП «КТЭК» в несколько этапов за два-три года, а потребителям эти услуги включили в тариф на четыре года. Они еще не амортизированы, потому что срок службы счетчиков тепла, согласно паспортным данным, - 12 лет. А сейчас выходит закон - передайте их безвозмездно!

Заметим, процедуру этой передачи никто никак не оформил. Как это будет выглядеть? Это ж не так, что утром проснулся, и все, прибор уже «КТЭКовский».

В разговор вступает председатель ОСИ «Текстильщиков, 12Б» Айгуль БАЙЕР:

- Когда мы были ПКСК, жильцам за отопление приходили странные счета по 12 да по 15 тысяч, как будто за двух- или трехкомнатные, а у нас квартиры от 36 до 47 квадратов, все однокомнатные. Потом мы организовали ОСИ, начали регулярно обслуживать внутридомовой теплосчетчик в частной компании, и счета сразу уменьшились до 6-7 тысяч. Это же прекрасно! А сегодня мне с утра пришла информация: переходите на обслуживание в КТЭК. Я села и задумалась: ага, счетчик - это же наша собственность, мы сами приобретали. Не отдадим!

- Смотрим дальше, - продолжает руководитель «ПКФ «Теплосервис». - Нарушается Гражданский кодекс, статьи 213, 215, 219 и 221, согласно которым для общедомовой собственности безвозмездных сделок не существует. Далее: нарушается закон «Об обеспечении единства измерений». Его цель - защита физических и юридических лиц от недостоверных измерений по принципу беспристрастности и объективности. Так вот, акт ввода прибора теплосчетчика в эксплуатацию, согласно «Правилам пользования тепловой энергией», составляется между потребителем и поставщиком. А сейчас какое отношение потребитель будет иметь к этому прибору? Если раньше прибор настраивали сервисные обслуживающие компании, как представители потребителя, и они же сдавали его в эксплуатацию КТЭК, то теперь доступ к настройкам и регулировкам будет у КТЭК. То есть акт ввода будет составляться между КТЭК… и КТЭК.

Сами у себя приняли в эксплуатацию, сами же и выставили в нем любые настройки, которые напрямую могут повлиять на достоверность измерений. Потребители, даже если будут присутствовать на этом мероприятии и смотреть на все кнопочки и стрелочки в оба, все равно ничего не поймут - это требует профессиональной компетенции. Это как если бы, к примеру, кто-то торговал мясом на базаре, одновременно имея доступ к настройкам от собственных весов.

- И четвертое, - продолжает Анатолий Будило, - нарушен закон «О защите прав потребителей». То есть мы, физические лица, все владеем этими теплосчетчиками, но теперь нас лишают права выбора сервисной компании. И наконец, Конституция РК, ст. 26, п. 3. «Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения».

Добавим для пущей красоты Всеобщую декларацию прав человека, где есть схожий пункт 17.2.

Июль близится к концу. Любопытно, что при введенной в силу статье закона не заметно никакого ажиотажа.

И тишина...

- На местах пока вообще ничего не происходит, - делится Анатолий Будило. -Теплоснабженцы сами в шоке от внезапного «счастья». У них нет ни специального оборудования, ни штата для обслуживания теплосчетчиков, нет даже такой штатной единицы. И даже если они срочно таковую введут, где взять специалистов, чтобы квалифицированно обслуживать все это хозяйство? Не существует и процедуры такой передачи.

Впрочем, сама идея защитить потребителя от лишних расходов была, вероятно, неплохой, ведь все поверки и обслуживание приборов учета чего-то стоят. Но теперь КТЭК просто заложит все расходы в свой тариф, и затраты потребителей перекочуют из одной статьи в другую: КТЭКу нужно принимать новых специалистов в штат и платить им зарплату, приобретать расходные материалы и запчасти, а это затраты. Вопрос об оперативном ремонте приборов встанет очень быстро, так как ГКП является субъектом правил госзакупок, а в этой системе приобрести что-либо оперативно - задачка еще та.

- В моей работе пока ничего не изменилось и вряд ли изменится, - резюмирует Анатолий Будило, - предприятие так же будет заниматься техобслуживанием приборов учета тепла юридических лиц. А вот потребителей ждут существенные изменения. Я помню, как несколько лет назад у прежнего руководства КТЭК были потуги взять приборы учета под свой контроль, но в итоге после их хозяйствования они достались нам на обслуживание в неисправном состоянии, потому что в работу вмешивались «специалисты» без компетенции и квалификации. В итоге по обслуживанию счетчиков тепла люди вернулись к нам. Поймите же, данные теплосчетчика - это не просто списанная с прибора цифирка. Это работа двух команд, сервисных компаний и теплоснабжающей организации. Ведь без прочтения архива прибора и проверок настроек голой цифре на дисплее верить нельзя. Что касается нового прочтения закона «О теплоэнергетике», скажу одно: некоторые казахстанские законотворцы не вникают в законодательство собственной страны.

Оставайтесь на линии. Вас обязательно обслужат

Эту фразу можно бесконечно слушать, если позвонить по контактным номерам КТЭК. Во всяком случае, по тем, что я пытался набрать.

17 июля мы направили запрос директору КТЭК Азамату Аужанову. Срок ответа - среда, 23 июля, но к 14 часам этого дня мы его еще не получили. Попытки дозвониться исполнителю заканчивались закольцованной вежливой фразой от робота. Так что продолжим тему с позицией тепловиков позже.

Ну а пока констатируем: в Казахстане начал действовать закон, согласно которому наше имущество безвозмездно передается в чужие руки. И никто не против. Можно пофантазировать, например, как завтра министерство транспорта обяжет вас сдать ему на баланс частные автомобили, а послезавтра комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства решит, что индивидуальное жилье как-то бы лучше смотрелось под полным его контролем.

И какие ко мне претензии? Конституция РК фантазировать не запрещает. Оставайтесь на линии. Вас обязательно обслужат.

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