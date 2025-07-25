То есть повторится ситуация 2021 года. сообщает портал ИА Город. Достаем электроплитки, уважаемые рудничане. Подачу газа бытовым потребителям прекратят уже с 11 августа…

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Сегодня, 25 июля, директор Рудненского газового хозяйства КПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»ГХ Асылбек САРТАЕВ сообщил о плановом ремонте магистрального газопровода, который АО «Интергаз Центральная Азия» будет проводить в период с 1 по 15 августа.

С 1 августа будут отключены от газоснабжения коммунальные и промышленные предприятия, а уже с 11 августа будет отключена ГРС Рудного.

Увы, без отключения бытовых потребителей в этот раз не обойдется.

- Поэтапно город будет отключаться, пока запасы газа в трубе не закончатся. По опыту можно сказать, что газа хватит примерно на день. Убедительная просьба к населению: если вы увидели, что конфорка на плите уже не зажигается, перекройте кран на газовом стояке. С 15 августа планируется начать продувку и заполнение газопровода, это займет 3-4 дня. Затем уже начнем поэтапное подключение города. Точные сроки сказать не могу, график подключений предоставим позднее в отдел ЖКХ, - сообщил Асылбек Сартаев.

Сколько времени займет подключение бытовых потребителей и других объектов к газоснабжению, спикер точно не ответил, указав на то, что запуск газопровода может занять как несколько дней, так и несколько недель.

В связи с проведением АО «QAZAQGAZ AIMAQ» ремонтных работ на газопроводе, с 1 августа до 17 августа будут остановлены ТЭЦ АО «ССГПО» и КТЦ АО «Качары руда». На этот период горячее водоснабжение потребителей Рудного и п. Качар осуществляться не будет.



