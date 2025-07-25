Сначала покупателю не хотели возвращать денег вовсе, позже продавец согласился вернуть деньги, удержав 10% суммы, передает Informburo.kz.

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Сотрудники департамента по защите прав потребителей помогли жителю Актобе вернуть деньги за неиспользованный туристический сертификат, рассказали в профильном комитете Министерства торговли и интеграции.

Мужчина купил в турагентстве сертификат на 600 тысяч тенге для своих родителей, затем семья решила отказаться от поездки из-за проблем со здоровьем матери. Тур, гостиницу и билеты не успели забронировать, поэтому покупатель потребовал деньги обратно в полном объёме.

Агентство сначала отвечало отказом, а затем согласилось вернуть 90% суммы. Горожанин обратился в департамент по защите прав потребителей, чьи сотрудники помогли ему составить письменную претензию. В результате потребитель получил свои деньги обратно в полном объёме.

"По закону "О защите прав потребителей" исполнитель не может включать в договор условия, которые ущемляют права потребителя в случае невыполнения продавцом обязательств, а также которые дают продавцу право не возвращать сумму, уплаченную за товар или услуги, в случае расторжения договора", – напомнили в Комитете по защите прав потребителей.