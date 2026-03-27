В объявлениях, примеры которых прислал в редакцию читатель, предлагается «честно и официально» оформить медсправки, больничные листы и «многое другое» задним числом. «НГ» направила запрос в департамент полиции области.

- Предоставление данной услуги является незаконным, - отвечает начальник ДП Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. - Согласно статье 385 ч.1. УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты) наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы сроком до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Согласно статье 385 ч.3. УК РК за использование заведомо подложных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Мы также направили в ДП сами объявления. В отношении их авторов будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.