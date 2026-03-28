Да, наша прошедшая зима была короткой, капризной и стервозной: с оттепелями, метелями, морозами за -30 и резкими перепадами давления, за что обижаются на нее рыболовы. Морозы грянули только в середине декабря, а снег объявился и того позже. Так что наш зимний рыболовный сезон ныне природа сократила аж на месяц. Но сначала - о более приятной теме.

Мормышка - снасть чемпиона

Браво! Команда рыболовов-спортсменов нашей области «10-й регион» - чемпион Казахстана!

Турнир по спортивному лову рыбы на мормышку проходил на озере Щучье национального парка «Бурабай» Акмолинской области. Это место организаторы выбрали отнюдь не случайно. Именно здесь весной 2027 года Казахстану предстоит принимать чемпионат мира в этом виде спортивной рыбалки. Так что нынешний турнир был первой репетицией знакового события.

Чемпионы Казахстана 2026 года

Наш регион на чемпионате Казахстана представляли две команды: «10-й регион» (Евгений Пак, Иван Кривенко, Игорь Семенов) и «FC Tobol» (Анатолий Порониченко, Владимир Мысюк, Вячеслав Махов). Наши приехали туда заранее, чтобы познакомиться с озером. Об этом рассказал мне Анатолий ПОРОНИЧЕНКО:

- Мы приехали туда за несколько дней до начала турнира, чтобы провести разведку, определить наличие рыбы, тактику в турах соревнований. Чемпионат, как положено по требованиям международных соревнований по спортивной рыбалке, проходил в два тура и в два дня. Уже накануне нам стало понятно, что больших уловов не будет, хотя озеро богато рыбой: погода всю неделю была нестабильной, рыба - совсем неактивной. Первый тур прошел уныло: в секторе А из 13 человек поймали рыбу только 8, в секторах В и С - по 3 участника. То есть из 39 спортсменов для 25 первый день был вообще пустым. Шок! На следующий день во втором туре стало уже немного повеселее, но, чтобы поймать одного окушка, нужно было пробурить минимум три лунки. А лед при этом - под 80 см.

Золото рыбацкой пробы

Чем тяжелее путь к победе, тем она более весома, значима. Всем 13 казахстанским командам предстояло пройти общий путь больших испытаний. По результатам двух туров команда «10-й регион» занимает 1-е командное место, команда «Tobol» - 4-е. В личном зачете золото тоже наше: героем турнира стал костанаец Евгений Пак из команды «10-й регион»! Случайность? Везение? Однозначно нет, поскольку наши стали первыми среди равных по мастерству, опыту, подготовке.

Замечу: рыболовный спорт у нас не финансируется, держится на энтузиазме и личных доходах самих спортсменов. А расходы при этом очень даже немалые. Пишу об этом по своей инициативе, уповая на то, что найдутся в Костанайской области (как у других команд) среди патриотов рыбалки финансовые покровители. И тогда спортивная рыбалка в нашем регионе восьми тысяч озер станет еще одним брендом наряду с геоглифами и автопромом.

По последнему льду

Но вернемся к более прозаичным, но не менее важным вещам.

Снега ныне было много: на просторах наших водоемов толщина слоя доходила до 30 см, а по берегам нанесенные ветрами переметы и сугробы вырастали до полутора метров. В марте все это покрывало пришло в движение. Правда, не слишком активное, чему мешают ночные минусовые температуры. Сейчас на большинстве наших озер и речек снег еще есть, да и под берегами застрял его щедрый прощальный привет. А потому воды поверх льда много! И так будет до тех пор, пока не образуются «закрайки», которые впустят ее под ледовый панцирь.

В общем, все, как всегда. Подъехать сейчас утром ко всем водоемам можно без проблем, выехать вечером - увы.

Лед любой толщины на наших водоемах окончательно исчезает к третьей декаде апреля. Но это не значит, что на нем можно рыбачить. В этом сезоне он почти рекордный - кое-где толщиной до метра. Но уже сейчас он пропитывается сверху водой, а значит, уже не зимний. Таяние его начинается у берегов, в районе камышей и тростника. Стало быть, в начале зимы лед у берега самый прочный, весной он же - самый слабый. Солнце начинает подогревать его поверхность, он неотвратимо становится ноздреватым, шершавым. Более темные предметы (камыш, тростник) прогреваются больше, и лед вокруг них тает быстрее. А талая (более теплая, чем подо льдом) вода стекает с берегов в водоемы и тоже подмывает ледовую крышку снизу. В результате весной получается, что в центре припай еще есть, а по берегам уже вода.

Когда риск - дело неблагородное

Каждый год в это время наших рыболовов беспокоят одни и те же сакраментальные вопросы: где лучше клюет по последнему льду, что клюет, на что клюет, есть ли заход и подъезд? О безопасности льда думают далеко не все. А зря! Дело в том, что весной, в отличие от первого льда, надежность последнего не зависит от его толщины. И все из-за того, что сейчас он уже начинает менять свою структуру, проседая целенаправленно и бесшумно, постепенно превращаясь в кристаллы в виде небольших кубиков или иголок. Причем особенно быстро скорость разрушения происходит при стойких плюсовых температурах и дожде. Мало того, в такое время начинает подтаивать и нижняя поверхность льда в связи со смешением подледной воды с нижележащим слоем, нагретым днем проникающим сквозь лед солнечным излучением. Причем этот процесс уменьшает толщину ледяного покрова сразу на 30%.

Когда клев не радует

Знаю, что еще один важный момент уже сейчас волнует многих наших рыболовов: штрафы. Да, рыбалка на льду в период его таяния у нас наказуема, как и во время ледостава. О чем гласит ст. 412 КоАП РК «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах». Согласно чему «нарушение и невыполнение» может обернуться для рядового рыболова штрафом в 7 МРП, а это, по меркам 2026 года, 30 275 тенге.

Весной, когда лед начинает таять, передвижение по нему в темное время суток и при плохой видимости наказуемо. Наказуема и рыбалка при его толщине менее 25 см. В пункте 48 правил нахожу: «Подледная ловля рыбы при толщине льда менее 25 сантиметров допускается при наличии индивидуальных спасательных средств (свисток, спасательные шильца, спасательный жилет, веревка диаметром не менее 11 миллиметров длиной не менее 12 метров, палка длиной не менее 2 метров, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете)».

Вот только спасет ли все это сейчас, когда лед уже не монолитный, и при легком южном ветре солнечная дневная температура подскакивает под плюс двадцать? А вода-то ледяная, не как в тропиках. В которой шок, как известно, у человека может наступить через 5 минут, а летальный исход - через 10. Дойдет ли дело до свистка?

Клев-инфо

И вновь подошло время нерестовых запретов.

На водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области на лов:

щуки - с 20 марта до 20 апреля;

сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая.

На водоемах других районов и городов Костанайской области на лов:

щуки, язя - с 10 апреля по 10 мая;

карася - с 20 мая по 10 июня;

сазана (карпа), судака, леща, линя - с 20 мая по 30 июня.

На рыболовство с применением непромысловых орудий лова - с 15 апреля по 1 июля:

на Верхне-Тобольском водохранилище от устья (мыс Дома отдыха) до верховий залива Котюбок;

на Каратомарском водохранилище от поселка Халвай до плотины Аятского рудника (Тобольский рукав) и от автодорожного моста (трасса город Рудный - станция Тобол) до поселка Майский (Аятский рукав).

- В городских зонах Тобола очень вяло поклевывают плотва, окунь, подлещик, щука только начинает активизироваться.

- Более активна щука на озере Речное.

- Весенние капризы начались и на наших карасиных водоемах: на Сарыколе карася надо постараться найти, клюет в основном средний, «ладошечный».

- Противоречивая информация о клеве карася приходит сейчас с озера Итсары (п. Абай).

- А окуня по-прежнему можно половить вблизи Костаная на Мазарево.