Казахстан временно закрыл пункт пропуска на границе с Россией, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Росгранстрой.

Фото: t.me/fgku_rosgranstroy

В связи с разливом реки Берсуат со стороны Республики Казахстан с 27 марта 2026 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска Желкуар Костанайской области (на российской стороне - Мариинский).

"По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено", - говорится в сообщении Росгранстроя.

В ведомстве также призвали граждан и автовладельцев учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы.