Ранее СМИ сообщали, что аким Убаганского сельского округа Алтынсаринского района Самрат БАЙДАКОВ был задержан полицией 13 января 2026 года за то, что сбил пешехода Ертая Сарсенбаева на автомобиле «HYUNDAI ELANTRA» ГРНЗ 077QQQ/10, принадлежащем акиму Большечураковского сельского округа Берику Галыму, а также за то, что скрылся с места ДТП. По сообщениям СМИ, пешеход скончался.

- По факту дорожно-транспортного происшествия в селе Убаган Алтынсаринского района, где водитель автомобиля «Nyundai Elantra» совершил наезд на пешехода, возбуждено уголовное дело, - ответили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится ряд следственных действий. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников ДТП и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.