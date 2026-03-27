Из-за изменений в законодательстве в прошлом году многие работающие инвалиды и дети с инвалидностью оказались ограничены в транспортном обслуживании. Об этой проблеме рассказали руководитель ОО матерей детей-инвалидов «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА и две матери детей с инвалидностью. «НГ» отправила запрос в Минтранс РК.

Лимит услуги инватакси для работающих инвалидов - 6 часов в месяц / Фото из архива «НГ»

- В июне 2025 года для детей с инвалидностью и работающих инвалидов II группы был установлен лимит на услугу инватакси и расширен перечень диагнозов, - рассказала Наталья Колоскова. - Но уже в августе приказом Министерства транспорта РК № 284 правила ужесточили. Инватакси теперь опять преимущественно для людей с тяжелыми ограничениями и детей с критическими диагнозами. Детям и работающим инвалидам по новым правилам предоставляется, соответственно, 25 часов и 6 часов в месяц на пользование этой услугой. Например, мои сын и сноха - оба инвалиды 2-й группы с ограничениями в движении. Они раньше ездили на работу, а теперь выделяемого времени недостаточно для этих категорий.

- Моей дочке 12 лет, она учится в пятом классе и у нее инвалидность 2-й группы, - добавляет Наталья ШАПТУР. - В прошлом году мы оформили услугу инватакси и полноценно пользовались ей с мая по сентябрь. Мы живем в микрорайоне Береке, школа у ребенка находится в районе КСК. Было очень удобно: утром ребенка отвезли, а вечером привезли обратно. Но теперь нам позвонили и сказали, что время ограничилось. Сейчас мой ребенок обучается дистанционно. Кругом только и говорят об инклюзии! Какая же это инклюзия, если мой ребенок сидит дома, не развивается и не видит сверстников?! У нее ментальные нарушения, ребенку нужны логопед, психолог, дефектолог, а моя дочь этого лишена.

Слева направо: Татьяна Прибылова, Наталья Колоскова, Наталья Шаптур / Фото автора

Сыну Татьяны ПРИБЫЛОВОЙ 22 года. Он также остался без доступа к инватакси.

- У него плохо работает одна нога, ему тяжело ходить, - рассказала Татьяна. - Он ведет активный образ жизни, посещает спортивные секции, часто выходит из дома. Раньше он обычно пользовался инватакси, а теперь все чаще вынужден полагаться на автобус. Бывает, что сын падает. Он нигде не работает, я с ним все время.

Наталья Колоскова отмечает, что приказ № 284 нарушает Социальный кодекс РК и Конвенцию ООН по правам инвалидов. Она обращалась в областную прокуратуру и к депутатам областного маслихата, но... не помогли.

Вице-министр транспорта РК Максат КАЛИАКПАРОВ в ответе на запрос «НГ» подробно объяснил ситуацию:

- Услуги инватакси регулируются «Правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом». Внесенные поправки согласовывались с Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТЗСН). В июне прошлого года приказом № 191 были расширены показания к оказанию услуги, включены 45 диагнозов для детей-инвалидов и работающих инвалидов II группы, но в итоге это изменение отменили. При этом для всех категорий инвалидов действуют лимиты: работающим инвалидам I группы и инвалидам II группы на креслах-колясках предоставляется 25 часов в месяц, столько же и воспитанникам дошкольных организаций и детям с инвалидностью до 18 лет. Остальным лицам с инвалидностью - 6 часов в месяц, исходя из минимальной длительности поездки 30 минут.

Вице-министр подтвердил, что расширение перечня показаний и увеличение лимитов возможно только по решению местных органов и с учетом бюджета.

- Приказ № 284 зарегистрирован в Министерстве юстиции РК, - сообщается в ответе. - Юридическая экспертиза проведена, при этом МТСЗН как уполномоченный орган по Конвенции о правах инвалидов вправе вносить замечания.

Калиакпаров отметил, что пересмотр действующих правил возможен при поступлении соответствующих предложений.

Министерство транспорта также направило наш запрос в Министерство труда и социальной защиты населения. Срок ответа на портале eotinish.kz - 26 марта. Но текст к концу рабочего дня в четверг еще не разместили.

Ранее проблему поднимали на встрече с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым в ноябре года. Тогда он сказал, что вопрос намерены изучить.

В ответ на запрос «НГ» заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата области Динара КАРЫМСАКОВА поясняла, что сейчас инватакси преимущественно предоставляется только лицам с тяжелыми ограничениями или детям с критическими диагнозами. А расширение перечня и увеличение лимитов часов возможно только при решении местных органов и наличии бюджета: «Постановлением правительства от 24 сентября 2025 года введен мораторий на выделение средств на новые инициативы в социальной сфере при планировании бюджета. Ограничение действует до 31 декабря 2028 года».

- Когда была встреча с акимом области, демонстрировали презентацию о том, сколько построено заводов и ферм. Бюджет области увеличился с 200 млрд до 600 млрд тенге. И неужели среди этих денег не нашлось суммы на инватакси для самых социально уязвимых? - говорит Наталья Колоскова. - Это решение президента Токаева о необходимости экономии? Но экономить не на инвалидах! Пусть чиновники сядут на более дешевые автомобили или сократят расходы на командировки, но не урезают права людей с инвалидностью.

Матери детей-инвалидов намерены и дальше обращаться с этой проблемой к чиновникам вплоть до президента РК.