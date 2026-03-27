Министерство здравоохранения РК объявило о проверке после публикации блогера Татьяны Турлай о том, что в больнице не хватает не только лекарств, но даже таких базовых материалов, как физраствор и бинты, поэтому «медсестры вынуждены использовать подручные средства для обработки и перевязки», а «некоторые сотрудники, несмотря на невысокую заработную плату, приносят необходимые материалы из дома, чтобы обеспечить помощь пациентам».

В комментариях под этой публикацией управление здравоохранения акимата Костанайской области признало, что проблема есть: «Мы понимаем обеспокоенность пациентов и разделяем вашу озабоченность сложившейся ситуацией. В настоящее время совместно с администрацией медицинской организации принимаются необходимые меры для стабилизации поставок и недопущения подобных случаев в дальнейшем. Вопрос находится на контроле Управления здравоохранения. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за обратную связь - она помогает нам оперативно реагировать и улучшать работу системы здравоохранения».

Тогда же Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава объявил о начале внеплановой проверки в Рудненской городской многопрофильной больнице - аудита «на предмет бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями».

По результатам проверки Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования для обеспечения качественной и своевременной медицинской помощи населению, сообщало ведомство.

Руководство больницы комментария не давало.

"НГ" отправила запрос о результатах проверки в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области

- По фактам нарушения правил обеспечения лекарственными средствами в стационарных условиях, согласно Приказа министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года ҚР ДСМ-89, на основании должностной инструкции привлечен к административной ответственности медицинский работник - старшая медицинская сестра терапевтического отделения по ч. 1 ст. 426 КОАП РК (в порядке сокращенного производства нарушение правил обеспечения ЛС) на сумму 151 375 тенге, - коротко ответил руководитель департамента Даулетбай ЖОЛБАСОВ.

Напомним, на сайте ИА «Город» так описывали эту ситуацию:

«Больнице Рудного также следует обозначить свою позицию, прокомментировать происходящее, рассказать, как обстоят дела с поставками медизделий, но, видимо, сейчас все публичные заявления возможно делать только через вышестоящее областное управление, а то и через само министерство. В комментариях, к слову, многие граждане указали на то, что после громкого заявления медийной личности саму проблему снабжения больниц не решат, а просто накажут тех, кто «на местах» - руководство Рудненской больницы. Отчитаются и тему закроют. И все это происходит на фоне громкого скандала в сфере здравоохранения Костанайской области. Это арест бывшего руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева, его заместителя Ерболата Доспанова и главврача Карасуской райбольницы Владимира Голубева. Не секрет, что в их отношении идет досудебное расследование по подозрению в коррупции, обвинения касаются госзакупок оборудования для нужд поликлиник и больниц. А недавно под домашним арестом оказалась заместитель акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина, которая, в том числе, курировала сферу здравоохранения… Об этих персонах и нарушениях очень долго и упорно писал руководитель Правозащитного центра Костанайской области Николай Гиньятов, которого госпожа Мусагазина даже привлекла к ответственности «за клевету» в ее адрес. Да, его работа принесла результаты. А вот Татьяна Турлай написала всего один пост, чтобы инициировать проверку и найти крайних. А их, поверьте, найдут, ведь это проще, чем разбираться в огрехах всей системы…»