«НГ» сообщала о том, как с 18 марта в областном центре начались поиски 17-летнего студента Владимира Орла. Сегодня примерно в 11-00 его тело было обнаружено.

Как рассказала корреспонденту «НГ» координатор поисково-спасательного отряда «ДОС» Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ, в поисках приняли участия около 40 активистов отряда, и это далеко не все, кто был задействован.

- Сегодня, наверное, человек 400 точно было. Сотрудники МЧС, школа полиции, СОБР, волонтёры, все три поисковых отряда Костаная – «ДОС», «Барс» и «Регион 10». Было задействовано так много служб и людей, потому что, парень пропал при странных обстоятельствах. Его мать ещё ранее сообщила, что накануне исчезновения Владимир был в гостях у работодателя. Мы уже начали по камерам смотреть, куда он двинулся дальше. Вот он выходит – улица Шипина, и с одной стороны тупик, с другой стороны - выход в поле. Значит, куда мог уйти? Только в поле. А для того, чтобы уйти в степь, собирается большое количество людей.

- Визуально на теле не было следов каких-либо насильственных действий?

- На этот вопрос ответить не могу, потому что пошли сегодня 12-е сутки, как он пропал. На теле заметны посмертные изменения.

Фото Олега ПАКА

Как сообщил другой волонтёр, не назвавший имени, тело подростка обнаружили сотрудники СОБР.

- Там поле, болотистая местность, вода. Шли прочёсом СОБР, и рядом была наш волонтёр, девушка. Ещё печальная ситуация – девушка впервые вышла на поиск. Нашли. Лежал в камышах.

Как только что сообщили в пресс-службе ДП, "По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины обнаружено его тело,без признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять только официальным источникам".