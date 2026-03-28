Вахтовики компании "Велесстрой" на строительстве газового терминала конфликтовали с охраной из-за доступа на смену – видео показывает, как машина с маячками врезалась в толпу; на место прибыли Росгвардия и ОМОН.

О произошедшей массовой драке на территории вахтового поселка в Усть-Луге стало известно из видеороликов, распространившихся в соцсетях. Как пишут, поводом стал конфликт рабочих из Казахстана, нанятых компанией "Велесстрой" для строительства отгрузочного терминала для газоперерабатывающего комплекса, с охранниками передает Telegram-канал Нефть и Газ Казахстана. На видео видно, как автомобиль охраны на полном ходу въезжает в собравшихся рабочих и затем быстро уезжает. В комментариях один из пользователей озвучил версию о том, что все началось с того, что у казахстанцев возник конфликт с местными охранниками.

Также появилось второе видео, снятое в светлое время суток. На нем, предположительно, охрана предприятия насильно загружает людей в автомобиль.

На место ЧП прибыли Росгвардия и ОМОН, участники драки задержаны. МИД Казахстана находится на связи с полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Генконсул РК выехал на место инцидента в поселке Усть-Луга для защиты прав соотечественников, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как стало известно, инцидент произошел 26 марта 2026 года. Официальный представитель министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев выступил с подробным комментарием по данной ситуации:

"26 марта 2026 года в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел инцидент бытового характера, в том числе с участием граждан Республики Казахстан. В целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего правоохранительными органами Российской Федерации были проведены соответствующие процессуальные действия, в том числе задержание участников конфликта. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются", - цитирует представителя МИДа Tengrinews.kz.

Представитель министерства также уточнил текущее состояние пострадавших и обстановку в поселке:

"По имеющейся информации, среди граждан Казахстана отсутствуют лица, получившие тяжелые травмы или нуждающиеся в госпитализации. Обстановка на месте остается стабильной и находится под контролем компетентных служб".

Внешнеполитическое ведомство Казахстана уже направило дипломатов для работы на месте происшествия:

"Сотрудники генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находятся на постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Российской Федерации. Генеральный консул РК выехал на место для оказания необходимой консульско-правовой поддержки гражданам Казахстана и уточнения всех обстоятельств", — резюмировал Ерлан Жетыбаев.