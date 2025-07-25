В Казахстане полицейские начали разъяснительную кампанию по новым поправкам в законодательство, запрещающим ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо. Новые нормы вступили в силу 12 июля, передаёт Tengrinews.kz.

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Как отмечают в полиции, цель изменений - усиление общественной безопасности, упрощение идентификации личности и поддержание общественного порядка. При этом подчёркивается, что новые правила не нарушают прав и свобод граждан, в том числе свободы вероисповедания.

По словам участковых инспекторов, запрет распространяется на предметы одежды, полностью закрывающие лицо и затрудняющие его распознавание, такие как маски и никабы. Однако хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие элементы одежды, не закрывающие лицо, под действие ограничений не подпадают.

Исключения из запрета предусмотрены для случаев, связанных с погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением закона, служебной необходимостью, а также для участников спортивных или культурно-массовых мероприятий и работников гражданской защиты.

В рамках разъяснительной работы полицейские также напомнили гражданам о мерах профилактики правонарушений, в частности, рассказали о наиболее распространённых схемах интернет-мошенничества, на которые часто попадаются доверчивые граждане.

Напомним, норма о запрете на ношение одежды, скрывающей лицо, вошла в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".

30 июня Президент Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон.