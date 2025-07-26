Вожатая реабилитационного центра «Хатико» Екатерина КУЛИКОВА разработала тактильные плитки для особенных детей. В интервью с «НГ» она поделилась вдохновением, побудившим ее к этому труду, и рассказала о радостных впечатлениях маленьких исследователей, открывающих мир на ощупь.

Тактильные плитки - универсальное средство для работы с детьми

- Как пришла идея создания тактильных плиток?

- Люди, имеющие зрение, не задумываются, насколько сложно чувствовать мир при нарушении визуального восприятия. Например, смотрим на шишку - и сразу понимаем, что это. А если закрыть глаза? Скорее всего, помимо названия данного предмета, в сознании более ничего не сохранится. Какими ощущениями смогли бы воссоздать ее сложную форму, шероховатую поверхность, смолистый аромат, чтобы понять реальность, не прибегая к помощи зрения?

Эти размышления и стали отправной точкой моего проекта - серии тактильных плиток для детей с нарушением зрения и не только. Идея пришла довольно просто: часто в моих карманах лежат различные мелочи: камешки, пуговицы, кусочки дерева, и я машинально кручу их в пальцах. В такие моменты ты начинаешь воспринимать предмет не глазами, а руками, вниманием, ощущением. Без лишних объяснений. Без визуальных отвлечений. Удивительно, насколько по-новому открывается форма, если сменить орган восприятия.

Екатерина Куликова: «Взрослые разучились воспринимать через руки»

- Природа как основа и вдохновение?

- Да, тема плиток сформировалась почти сразу - лес. Большая часть объектов: шишки, ветки, желуди, листья и даже раковины улиток. Я выбрала данные формы, потому что они близки, узнаваемы, но при этом все реже встречаются в реальном контакте с детьми. Особенно проживающими в городе.

Мы живем в среде, где даже природа подается через экраны и упаковку. Дерево - стол, залакированный и гладкий. Шишка - декор, обычно пластиковый. Лист - плоская и ни о чем не говорящая иконка в телефоне. Настоящие природные формы становятся почти экзотикой.

Уже в процессе стало понятно: не каждый ребенок знает, как на ощупь выглядит лист дуба, как пахнет кора сосны или что у желудя шершавая шляпка и гладкая оболочка. Многие из них ни разу не держали в руках настоящую шишку. Мир стал визуально доступным, но телесно - ограниченным. И в этом контексте тактильные материалы могут стать не только средством для сенсорного восприятия, но и своего рода мостом к реальности. Как эмоциональным, так и телесным.

Исходя из этого, для своих плиток я принципиально использовала только настоящие природные материалы. Они неровные, пористые, живые, не всегда похожие друг на друга, именно это делает их интересными. Искусственные имитации не передают ни фактуры, ни веса, ни звука. У настоящей шишки - другая плотность, у коры - другая шероховатость, у желудя - натуральная прохлада. Когда мы говорим слепому ребенку, что пластиковый желудь - это желудь, мы фактически вводим его в заблуждение. Он трогает одно, а воображает другое. Такой разрыв между ощущением и представлением может мешать формированию подлинного опыта.

Плитки делают только из настоящих природных материалов

- Дети были впечатлены?

- Сначала мне казалось, что проект получится небольшим - декоративным, техническим. Но очень скоро заметила, что он работает гораздо глубже. Особенно интересно было наблюдать за детьми, которые рассматривали плитки вслепую.

Одно из самых сильных впечатлений - их темп. В мире, где все происходит быстро - пролистал, посмотрел, понял, вдруг появляется объект, с которым нельзя спешить, который требует времени и сосредоточенности. Когда ребенок касается плитки, все вокруг будто замирает. Он сосредоточен не просто кончиками пальцев, а каждым нервом, каждым мускулом, погруженным в работу. Его концентрация ощутима, она пульсирует, распространяясь от макушки до самых пяток. Секунды настоящего телесного внимания - редкость. Ты не можешь схитрить. Не можешь угадать по цвету или образу. Просто чувствуешь - это переучивание восприятия.

Дети изучали плитки, вдыхали аромат, ну и, конечно, делились впечатлениями, распознавали объект. Иногда понять предмет получалось сразу, иногда - нет. Это было не соревнование, а почти ритуал: как будто через прикосновение встречаешь предмет заново.

- Сами тестировали? Каковы ощущения?

- Я тестировала плитки на себе - с закрытыми глазами. Порой распознать предмет было просто, например, лист. Или неожиданно сложно: улитка, капля дождя. Опыт показал, насколько взрослые разучились воспринимать через руки. Мы все больше полагаемся на зрение и почти забыли, что у нас есть и другие способы быть в контакте с миром.

- Планы на будущее?

- Мне хотелось бы развивать проект дальше. Например, создать тематические наборы: лес, вода, камни. Сейчас они все перемешаны, а отдельные серии позволили бы сосредоточиться на нюансах каждой среды. Также интересна идея соединения тактильного и звукового восприятия, возможно, через материалы, которые издают характерный звук при прикосновении. Или плитки, которые можно не только трогать, но и слышать. Главное стремление заключается в том, чтобы эти плитки служили напоминанием: природа - не картинка и не образ, а ощущение, которое можно держать в руках. Пусть ты не видишь или живешь в городе. Пусть никогда не был в лесу. Важно получить возможность почувствовать ее по-настоящему.

Фото из личного архива Екатерины КУЛИКОВОЙ