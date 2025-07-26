В Комитете государственной инспекции труда озвучили задолженность казахстанских работодателей по зарплате и пенсионным отчислениям, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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Сколько должны казахстанцам

Заместитель председателя комитета Ерболат Абулхатин назвал общую задолженность работодателей.

"У нас в стране действует карта трудовых рисков. И один из рисков – это задолженность по заработной плате, по пенсионным отчислениям. На сегодняшний день задолженность по республике составляет 873 миллиона тенге. Наибольший рост задолженности наблюдается в Алматинской, Атырауской и Жамбылской областях", - сказал Абулхатин на брифинге СЦК.

Как выявляют задолженность

"Задолженность выявляется также и государственными инспекторами труда в ходе плановой проверки, и в случае обращения самих работников, при этом проводятся внеплановые проверки. В проверках предприятий также задействованы уполномоченные органы, прокуратура", - отметил зампред комитета.

Абулхатин добавил: если предприятия имеют задолженность более трёх месяцев, государственные инспекторы труда передают дело о принудительном взыскании через частных судебных исполнителей.