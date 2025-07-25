Дело рассматривают в Специализированном межрайонном административном суде. Иск к акиму города подал перевозчик ИП "Брунер". Его требование - отменить решение тарифной комиссии от 18 июня 2025 года, по которому автобус № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, более не заезжает в черту этих городов.

Фото из архива "НГ"

24 июля состоялось подготовительное заседание. На нем руководитель ИП Александр БРУНЕР заявил, что убытки компании с 1 по 21 июля, то есть за три недели после введения нового маршрута, составили 6 млн тенге.

- Да, мы сейчас двигаемся между автовокзалами, но нам увеличили количество кругорейсов, и теперь мы каждый день проходим лишнее 500 км, - отметил Брунер. - Дело в том, что без субсидий мы работали не в ущерб, но не могли набрать 15% прибыли, которая положена нам по договору. Мы ее не получали. Нам нужно было развивать автопарк, мы взяли два новых автобуса на этот маршрут. С 1 июля мы посчитали, что наш пассажиропоток уменьшился на 35%, то есть, мы не возим 700-800 человек, как раньше. И в данный момент у нас очень большие убытки - за 21 день больше 6 млн тенге, а к концу месяца, скорее всего убытки составят уже 10 млн тенге.

Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ сообщил суду, что госорган провел анализ пассажиропотока, который сначала зафиксировал небольшой спад, но "на сегодня имеется рост количества перевезенных пассажиров". И подчеркнул: для того, чтобы говорить о рентабельности маршрута, нужно изучить данные, минимум, за три месяца после внедрения изменений.

Нурдаулет Бейсенов / Фото из архива "НГ"

Брунер говорил в суде, что он выступает против сокращения маршрута, так как остановки в городе создавали удобство для пассажиров и увеличивали пассажиропоток. По этой же причине перевозчик отказывался от увеличения стоимости проезда с 340 тенге до 425 тенге, считая, что рост цен снизит привлекательность маршрута и ударит по кошелькам пассажиров. Правда, тогда Брунер надеялся на то, что он все-таки получит субсидии.

- Люди двумя руками голосовали за этот маршрут, мы в час пик не могли забрать всех людей. И пассажиры говорили спасибо акимату за то, что придумали этот маршрут, - вспоминает Брунер. - Этот маршрут был самый логистически грамотный. На данный момент вы ограничили доступ к 120-му автобусу. Мы ни разу не говорили, что откажемся от маршрута и закроем его. В отделе ЖКХ пишут, что маршрут сократили с целью оптимизации расходов. Вы их так оптимизировали, что они у нас кратно выросли. Какие плюсы для населения и перевозчика? Хоть один плюс!

- Хочу отметить, что население не лишено этого маршрута, - ответил Бейсенов. - Прямой доступ был у пассажиров, кто проживал по пр. Абая. Все остальные из других микрорайонов и раньше добирались до автобуса с пересадками. Сегодня также люди могут доехать без проблем до автовокзала.

Несколько пассажиров пришли на предварительное заседание в качестве слушателей / Фото георгия Говорова

На заседание суда пришли несколько жителей Костаная и Рудного, которые пользуются проездом в автобусе № 120. Они отмечали, что сокращенный маршрут для них неудобен, а также вызвал дополнительные финансовые траты на пересадки. Судья посоветовала пассажирам писать жалобы в акиматы Костаная и Рудного, выражая таким образом свое недовольство. Ответчики, в свою очередь, сообщили, что пока ни одной такой письменной жалобы в акимат Костаная не поступало.

Адвокат Ерлан ТУЛЕУБАЕВ, представляющий интересы ИП "Брунер", принес на предварительное заседание 4 000 подписей, которые оставили пассажиры за сохранение старого маршрута. Судья Маржан ЖАНБЕКОВА изучила подписи, но подшивать их к иску не стала, отметив, что ей известно мнение пассажиров в этом вопросе. И поинтересовалась: почему перевозчик не узнал мнение пассажиров о том, как они отреагируют на повышение тарифа до 425 тенге? Предположив, что опасения перевозчика о сокращении пассажиропотока из-за роста тарифа могут быть безосновательными.

Адвокат Ерлан Тулеубаев с подписями пассажиров за сохранение старого маршрута / Фото Георгия Говорова

Судья Жанбекова неоднократно спрашивала, зачем вообще предприниматель обратился за субсидиями и был ли маршрут № 120 нерентабельным. Попросила к началу главного судебного разбирательства предоставить расчеты, которые перевозчик отправлял в тарифную комиссию. Хочет сама проверить их достоверность.

- Мы хотим отменить решение о сокращении маршрута, а в дальнейшем уже будем решать вопрос с субсииями, - говорил адвокат Тулеубаев. - Мы готовы работать до конца года без субсидий, если вернут старый маршрут. Если нет субсидий, то мы подождем до следующего года. Потом снова напишем заявку, снова предоставим актуальные расчеты. Уже после мы будем разбираться с субсидиями, тарифами и другими вопросами.

- Все действия ответчика основаны на вашей информации о расчетах, - возразила судья Жанбекова. - А когда вы субсидии не получили, вас устроило то положение дел, которое было до подачи заявки. Тогда напрашивается вопрос - насколько нерентабелен этот маршрут? А сейчас как бы у вас не совсем последовательная позиция, в которой вы прикрываетесь пассажирами. Я согласна, что всем было удобно, что это хороший маршрут. Но коль вы этот вопрос поднимаете, нужно проверить рентабельность маршрута.

Брунер подчеркнул, что расчеты делались по методике, опираясь на данные системы AlemPay. В какой-то момент судья Жанбекова сказала: если перевозчику не хватает денег, он может отдать маршрут другому. Представитель отдела ЖКХ напомнил, что в конкурсе на право обслуживания маршрута № 120 участвовали 6 перевозчиков. Брунер ответил, что от маршрута не отказывается, но просит вернуть старый маршрут с заездом в города Рудный и Костанай.

Главное разбирательство по этому делу начнется 7 августа.

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