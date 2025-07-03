С 1 июля автобус № 120 перестал заезжать на остановки вдоль пр. Абая в Костанае и ул. Ленина в Рудном, двигаясь между автовокзалами двух городов. Из плюсов - автобусы стали ходить чаще, через каждые 30 минут, и в каждом остаются свободные места. Но перевешивает ли это отстутствие остановок внутри городов? И почему против нововведения не только пассажиры, но и перевозчик? "НГ" попыталась найти ответ на этот вопрос.

Хоть интервал сократился, пассажиры из Рудного потеряли несколько крайних рейсов - на 6:35 и на 21:40. Впрочем, основное недовольство вызывает не новый график, а уже привычный комфорт.

- Я почти каждый день из Рудного езжу в Костанай, - рассказала «НГ» пассажирка Валентина. - Народу сейчас стало совсем мало. Вчера я когда доезжала, там всего 5 человек в салоне было. Я еще думала может на такси поехать - раньше они по 500 тенге возили, а теперь подняли цену до 600 тенге. Каждый день тратить такие деньги я не могу.

- Сейчас, конечно, стало неудобно для нас, очень неудобно, - добавляет пассажирка Татьяна Викторовна. - Мне приходится делать несколько пересадок. Пока ехали в институт, 4 пересадки сделали. Пассажиров стало гораздо меньше, половина мест свободная.

Автобусы действительно отправляются полупустыми. Это, как отмечают водители, снижает рентабельность перевозок.

- Люди говорят нам, что добираться до автовокзала им дольше по времени, дороже из-за пересадок, - рассказал водитель Денис. - Раньше я делал за сутки 4 круга, в среднем до 500 км. С 1 июля каждый автобус теперь делает 7 - 7,5 кругов, каждый по 84 км - это около 700 км. Если из Рудного начинать, то полпути я вхолостую езжу. Намного тяжелее стало работать. Остановки на автовокзалах для нас не приспособлены - неудобно из-за того, что там много городских автобусов.

Всю прошлую неделю в автобусах пассажиры заполняли опросные листы. Собрали, как сообщил "НГ" заместитель руководителя ИП "Брунер" Александр ВОЛКУН, больше 4 000 подписей за сохранение старого маршрута.

- Подписи пока у нас, мы их храним до того момента, как будем обжаловать решение о сокращении маршрута, так как в отдел ЖКХ акимата Костаная бессмысленно их передавать, - говорит Волкун. - Во вторник, 1 июля, мы были на совещании в областном маслихате. Там присутствовали не только депутаты, но и руководитель отдела ЖКХ, а также заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов. Мы им показали подписи, донесли всю информацию, рассказали, что люди просят оставить старый маршрут. Замакима сказал, что они будут прорабатывать этот вопрос и дадут ответ.

Как ранее поясняли в отделе ЖКХ, власти не смогли добиться выделения субсидий и не смогли согласовать поднятие тарифа, поэтому тарифная комиссия решила сократить издержки перевозчика и для этого сократить маршрут.

- Мы проанализировали как автобусы отработали этот маршрут, - сообщил Волкун. - В первый же день пассажиропоток упал ровно в 2 раза. Потому что доступность маршрута снизилась. Как следствие - упала и наша доходная часть. Власти говорят, что хотят повысить рентабельность предприятия. Но как они этого добьются, если у нас доходы падают? Мы становимся крайне убыточными. Я хочу поблагодарить тех, кто оставил подпись в нашу поддержку. Мы сейчас делаем все, чтобы отстоять наши права и доступность для пасажиров.

Перевозчик уже отправил жалобу в прокуратуру и подготовил иск к акимату Костаная с требованием признать решение о сокращении маршрута необоснованным.

Александр Волкун цитирует обращение предприятия к акиму Костаная Марату Жундубаеву: "С данным решением мы не согласны, считаем, что оно необоснованное. Прошу вас оставить старый маршрут без изменений. ИП "Брунер" до конца года не претендует на повышение стоимости проезда на данном маршруте. И при невозможности субсидирования не претендует на выплаты до конца текущего года".

- То есть, мы понимаем сложившуюся ситуацию. Но мы готовы пойти на то, чтобы работать до конца года без субсидий и по старому тарифу. Только сохранить старую схему маршрута, чтобы был нормальный пассажиропоток и мы могли сами зарабатывать деньги, - пояснил Волкун. - При новом маршруте риски закрытия маршрута стали только выше. Мы никогда не говорили, что мы собираемся закрыть маршрут № 120. Я не знаю, с чего так решили в отделе ЖКХ - с нами они не советовались. Мы даже готовы были добавить туда пятый автобус, чтобы сократить интервал и повысить его доступность. То есть, никаких рисков закрытия маршрута не было. А теперь, наоборот, есть.

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