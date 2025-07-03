С 1 июля в Костанае изменена схема движения автобуса маршрута №11. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе акимата города.

Фото из архива "НГ"

Теперь автобус будет курсировать без заезда в Индустриальную зону, а конечной остановкой станет «Промышленная» по проспекту Назарбаева. Такое решение вызвало волну недовольства среди костанайцев - в редакцию обратились читатели с вопросами: надолго ли это и почему так произошло?

Как пояснили в акимате, перевозчиком маршрута №11 является ПК «Альтаир», который обслуживает также маршруты №№5, 12 и 38. В прошлом году маршрут №11 был продлён до территории ТОО «KamLitKZ» - с 1 августа 2023 года протяжённость увеличилась с 44 до 50,2 километра. Для обслуживания увеличенного маршрута потребовалось задействовать 11 автобусов вместо 9, а количество рейсов выросло с 48,5 до 62,5 в сутки.

Однако, по данным оператора электронной системы оплаты проезда ТОО «Алемпэй», среднесуточный пассажиропоток до Индустриальной зоны составляет всего 30 человек. Это означает, что на каждый рейс приходится менее одного пассажира, подчеркнули в акимате.

- В связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию предприятия ТОО «KamLitKZ» на декабрь текущего года, было принято решение временно скорректировать маршрут №11. Заезд на территорию предприятия исключён. Это позволит оптимизировать транспортную работу, сократить количество автобусов и рейсов, снизив неэффективные расходы, - сообщили в пресс-службе.

Тем не менее, жители города не согласны с такими аргументами. По их словам, автобусом №11 в этом направлении пользуется гораздо больше людей, чем заявлено. Кроме того, рядом с остановкой, где раньше проходил маршрут, находится завод KIA, сотрудники которого также нуждаются в доступном общественном транспорте.





Также напомним, что с 1 июля также вступили в силу изменения в схемах автобусных маршрутов №№8 и 10. Теперь они будут осуществлять проезд по проспекту Назарбаева без заезда к Назарбаевской Интеллектуальной Школе. Также сегодня мы сообщали, что перевозчик маршрута №120 (Костанай-Рудный) собрал больше 4000 подписей за сохранение старого маршрута.

Схемы движения автобусных маршрутов предоставлены пресс-службой акима Костаная