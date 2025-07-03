Двухлетний малыш закрылся один дома в Костанайской области
3 июля 2025, 12:00 | Происшествия
Помощь спасателей потребовалась маме двухлетнего ребенка из Лисаковска. Звонок поступил сегодня, 3 июля, на пульт экстренной службы 112 - маленький ребенок оказался один в запертой квартире.
- Как выяснилось, мать малыша на короткое время вышла из квартиры, но за это время ребёнок по неосторожности закрыл дверь изнутри, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Родители, обеспокоенные ситуацией, немедленно обратились за помощью.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя лестницу, спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри. С мальчиком всё в порядке, он не пострадал. Родители поблагодарили спасателей за своевременную помощь.
Кадры из видео ДЧС
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