Помощь спасателей потребовалась маме двухлетнего ребенка из Лисаковска. Звонок поступил сегодня, 3 июля, на пульт экстренной службы 112 - маленький ребенок оказался один в запертой квартире.

- Как выяснилось, мать малыша на короткое время вышла из квартиры, но за это время ребёнок по неосторожности закрыл дверь изнутри, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Родители, обеспокоенные ситуацией, немедленно обратились за помощью.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя лестницу, спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри. С мальчиком всё в порядке, он не пострадал. Родители поблагодарили спасателей за своевременную помощь.

Кадры из видео ДЧС