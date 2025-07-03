В Алматы начато досудебное расследование дела о коррупции в АО "Центр развития трудовых ресурсов", сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Задержанных подозревают в системном получении незаконных вознаграждений, передает Informburo.kz.

Ранее сообщалось, что в рамках этого дела был задержан бывший первый вице-министр труда, ныне президент Центра развития трудовых ресурсов Акмади Сарбасов. Также в АФМ сообщили, что по этому делу задержаны:

бывший глава центра, ранее также занимавший должность вице-министра здравоохранения Даулет Аргандыков;

генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро" Руслан Омаров.

В агентстве сообщили, что их задержали 28 июня при передаче очередной взятки в размере 75 тысяч долларов.

"Установлено, что руководство Первого кредитного бюро на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства Центра развития трудовых ресурсов за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций", – рассказали в агентстве.

Во время обысков у задержанных изъяли 370 тысяч долларов и 4,5 млн тенге. Все трое арестованы на два месяца с санкции суда.

Расследование продолжается. Иную информацию не разглашают в интересах следствия.