Под следствием два бывших вице-министра: дело о взятках на десятки тысяч долларов расследуют в Алматы
В Алматы начато досудебное расследование дела о коррупции в АО "Центр развития трудовых ресурсов", сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Задержанных подозревают в системном получении незаконных вознаграждений, передает Informburo.kz.
Ранее сообщалось, что в рамках этого дела был задержан бывший первый вице-министр труда, ныне президент Центра развития трудовых ресурсов Акмади Сарбасов. Также в АФМ сообщили, что по этому делу задержаны:
- бывший глава центра, ранее также занимавший должность вице-министра здравоохранения Даулет Аргандыков;
- генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро" Руслан Омаров.
В агентстве сообщили, что их задержали 28 июня при передаче очередной взятки в размере 75 тысяч долларов.
"Установлено, что руководство Первого кредитного бюро на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства Центра развития трудовых ресурсов за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций", – рассказали в агентстве.
Во время обысков у задержанных изъяли 370 тысяч долларов и 4,5 млн тенге. Все трое арестованы на два месяца с санкции суда.
Расследование продолжается. Иную информацию не разглашают в интересах следствия.
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