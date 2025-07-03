Суд первой инстанции приговорил Евгения КАЗАЧКА и Ивана НЕСТЕРОВА к 17 годам лишения свободы каждому - за то, что они 5 часов избивали 22-летнего Ивана Малия, который скончался на месте преступления от травм головного мозга.

Сегодня, 3 июля, в Костанайском областном суде Казачок попросил уменьшить срок до 15 лет. Кроме того, оба осужденных просили уменьшить сумму компенсаций близким погибшего.

Фото из архива "НГ"

Напомним, жители Рудного Евгений Казачок (1998 г. р.) и Иван Нестеров (2001 г. р.) 19 мая были признаны Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области виновными по п. 5 и 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое с особой жестокостью", и "Убийство, совершенное группой лиц"). Кроме срока, суд постановил взыскать с осужденных 15 млн тенге в пользу матери и 7,5 млн тенге в пользу бабушки погибшего.

Суд установил, что в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года Казачок, Нестеров, Малий и Даниил Неверов пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Неверовым и Малием произошёл словесный конфликт на почве того, что последний якобы был должен Казачку деньги - 50 000 тенге. Казачок стал наносить удары ладонью по лицу Малия. Увидев происходящее, Нестеров присоединился к избиению. После они провели потерпевшего в спальную комнату, уложили на кровать и стали по очереди избивать. Прекратив избиение, повели в ванную комнату для того, чтобы Малий умылся. Тот пытался сбежать из дома, но они схватили его за шиворот и затащили обратно. Затем Казачок запер дверь квартиры, и они с Нестеровым продолжили избивать Малия.

Близкие погибшего доказывали, что мотивом преступления было не вернуть денежный долг, а желание убить, поскольку Малий в займах не нуждался, работал и получал финансовую помощь от семьи.

- Оценив действия Казачка и Нестерова, суд пришёл к выводу, что они совершили убийство Малия с прямым умыслом и с особой жестокостью на протяжении длительного времени и с достаточной силой нанося ему множество целенаправленных ударов рук и ног в область жизненно важных органов, а именно в область головы, - пояснял судья Судья Жолдыбай МЕТАЕВ 19 мая. - Так, из заключения судебно-медицинской экспертизы трупа Малия следует что только 3 повреждения имеются на его левой руке, остальные телесные повреждения - а их не менее 15 указано в таблице - расположены в области головы.

Отметим, что количество повреждений и количество нанесённых ударов - не одно и то же, особенно в этом деле. Вероятно, ударов в одни и те же места, которые в сумме привели к 15 зафиксированным повреждениям, осужденные нанесли кратно больше.



Сегодня, 3 июля, прокурор Жаслан ЕРБАТЫР просил отказать осужденным в их апелляционной жалобе:

- Все доказательства, показания свидетелей являются стабильными, последовательными и подтверждаются материалами уголовного дела. Вина осужденных доказана полностью. Наказание назначено справедливое с учетом тяжести совершенного преступления, а также личностей подсудимых. В данном случае имеется смерть человека, что является невосполнимой утратой.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении жалобы и оставила приговор без изменений.



Судьи пояснили, что с учетом санкции статьи (от 15 до 20 лет) наказание в виде 17 лет лишения свободы с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств - справедливый приговор. Напомним, приговор смягчили чистосердечное признание осужденных, остутствие ранее судимостей и наличие у Нестерова малолетней дочери. Отягчающим обстоятельством послужило то, что осужденные убили Малия в состоянии алкогольного опьянения.



Сумму всех компенсаций близким погибшего - от морального вреда до расходов на юриста в первом судебном разбирательстве - коллегия тоже оставила без изменений. Но заплатить осужденным теперь нужно еще больше - представитель близких погибшего заявила ходатайство о взыскании с них дополнительных 50 000 тенге за расходы доверителей на ее услуги, только теперь в заседании по апелляционной жалобе. Коллегия ходатайство удовлетворила.

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