В Казахстане расширяются возможности осуждённых на конфиденционное общение с адвокатами и консультации с врачами. Министерство внутренних дел страны внесло поправки в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Радио "Азаттык" со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото с сайта Радио "Азаттык"

Согласно новым изменениям, заключённым предоставляется право на неограниченное количество встреч с адвокатом, как по устному, так и по письменному заявлению. Эти свидания должны проходить в условиях полной конфиденциальности и без ограничений по времени.

Кроме того, теперь заключённые смогут созваниваться со своими защитниками по телефону. Для этого в личном деле осуждённого должно быть письменное уведомление о защите. Администрация колонии обязана организовать телефонный разговор после получения соответствующего запроса. При этом обе стороны — и адвокат, и осуждённый — будут предупреждены о запрете вовлекать в беседу третьих лиц.

Важно, что даже при нарушении норм этики или морали, телефонные переговоры между адвокатом и осуждённым не могут быть прерваны, если речь идёт об оказании юридической помощи.

Поправки также касаются доступа к медицинской помощи. При наличии заключения врача, заключённый сможет пройти дистанционную консультацию со специалистами из других медицинских организаций. Эти консультации будут проходить в присутствии тюремного врача, а участие посторонних лиц исключается.

Правозащитники в Казахстане уже давно поднимали вопрос ограниченного доступа заключённых к правовой и медицинской помощи, особенно в отдалённых учреждениях. Принятые изменения эксперты рассматривают как позитивный шаг, но подчеркивают необходимость строгого контроля за их реализацией.