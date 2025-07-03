Полиция Костанайской области проводит расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в детском центре оказания специальных социальных услуг, передает Informburo.kz.

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По информации Telegram-канала Halyqstan, 9-летний воспитанник центра с задержкой психического развития попал в больницу с переломом руки. Известно, что с мальчиком находилась санитарка, которая дважды выводила его из палаты в санузел. На записи камер видно, что делала она это насильно. Сама сотрудница спеццентра объяснила, что мальчик в туалете якобы резко сел на пол, ударившись рукой.

В департаменте полиции региона сообщили, что начали досудебное расследование.

"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы. Действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении пресс-службы ДП.

В рамках уголовного дела в управление координации занятости полиция направит представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Другие подробности происшествия в полиции не сообщили.

В апреле в этом же центре полиция расследовала уголовное дело по статье "Истязание". Сообщалось, что воспитатель прижгла 16-летнюю девочку утюгом.

В другом центре коррекции развития детей - "Аманат и К" - полиция сейчас проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенному с жестоким обращением. Родители детей, занимающихся в этом центре, заявили, что воспитанников здесь избивали и не кормили.