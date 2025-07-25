Перизат Кайрат вынесли приговор
Столичный суд вынес приговор Перизат Кайрат за хищение средств, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи, сообщает Информбюро. Общественницу признали виновной по следующим статьям Уголовного кодекса:
статья 190, часть 4, пункт 2 – "Мошенничество в особо крупном размере";
статья 218, часть 2, пункт 1 – "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц по предварительному сговору";
статьи 218, часть 3, пункт 3 – "Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц в особо крупном размере".
Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы. Её также лишили государственной награды – медали "Шапагат" (вручается за благотворительность и милосердие).
Фото Информбюро
С общественницы и её матери, которой тоже вынесли обвинительный приговор, суд обязал взыскать материальный ущерб в пользу 50 потерпевших в общей сумме 1 млрд 582 млн. Также они должны выплатить по 22 млн госпошлины, по 600 тысяч тенге за судебный издержки и платёж в фонд потерпевших в размере 20 МРП (72 тысячи тенге). Суд установил месячный срок для добровольного исполнения приговора.
Имущество осуждённых, добытое преступным путём, конфискуют:
частный дом в коттеджном городке Vela Village;
квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;
четыре автомобиля (Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600, Mercedes-Benz EQE 500 4 matic, Haval H6 GT);
100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";
22 тысячи долларов и 97 млн тенге, которые находятся на банковских счетах.
Всего гособвинение выделило три эпизода – по помощи детям с инвалидностью, по пострадавшим на Ближнем Востоке и от паводков в Казахстане.
Допрос Перизат Кайрат проходил в закрытом режиме. Гайни Алашбаева отказалась от дачи показаний. Также СМИ не допустили к участию в заседаниях, во время которых общественница выступала с речью в прениях и с последним словом. Выступление её адвоката тоже прошли в закрытом режиме. При этом ранее защитник Асланбек Даулетияров заявил журналистам, что озвучит в своей речи неопровержимые доказательства по делу.
В начале разбирательства общественница заявила, что не согласна с предъявленными обвинениями и будет отбиваться.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.