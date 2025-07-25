Совместную акцию скорой медицинской помощи и полиции, направленную на повышение культуры вождения, провели сегодня, 25 июля.

- Населению важно знать, что машина скорой помощи — это не просто яркая машинка с мигалками – это чей-то шанс на жизнь, - отмечает пресс-секретарь Костанайской областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Только с начала года на перекрёстках города произошло два дорожно-транспортных происшествия с машинами, которые спешили на помощь. Каждый участник дорожного движения должен понимать, что в этой лимонного цвета машине едут люди кого-то спасать, либо в кабине уже находятся беременная женщина, ребёнок без дыхания и сердцебиения, человек с инсультом или инфарктом.

За сутки станция скорой помощи обслуживает в среднем тысячу вызовов. 56 бригад работают на линии в области, 18 - в Костанае.

- К сожалению, наши сотрудники часто сталкиваются с недопониманием на дорогах, загруженностью во дворах, что препятствует скорости оказания медицинской помощи. Просьба ко всем жителям области не заглушать вой сирены громкой музыкой, разговорами по телефону и своим равнодушием, - обратилась к горожанам Ксения Жилкибаева.

Старший инспектор батальона патрульной полиции управления полиции Костаная Талгат АУЛАБАЕВ поясняет:

- Автомобили пожарной, скорой и полицейских служб выполняют в первую очередь служебный долг, помогают людям. Водителям на дорогах важно соблюдать этику вождения и правила дорожного движения. Согласно ПДД, водитель скорой помощи, прежде чем проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, должен убедиться, что его пропускают. И только после продолжить движение.

Во время рейда на пр. Абая, на выезде из гипермаркета «Астыкжан», полицейские остановили автомобиль SEAT, водитель которого не уступил дорогу карете скорой помощи. С водителем провели профилактическую беседу.

- Мы не просто проверяли соблюдение правил, - говорит Талгат Аулабаев. - Мы хотели напомнить: на дороге каждый день происходит маленькая проверка на человечность. Услышал сирену - помоги. Ведь завтра помощь может понадобиться тебе или твоим близким. Но если кто-то осознанно мешает проезду экстренных служб - ответственность всё же наступит. Это уже не только вопрос совести, но и закона.

Согласно ст. 598 ч. 1 КоАП РК, за непредоставление преимущества движению транспортных средств оперативных и специальных служб с включёнными световыми и звуковыми проблесковыми маячками предусмотрена ответственность в виде штрафа 20 МРП (около 79 тысяч тенге). А согласно ст. 53 при повторном нарушении водитель направляется на проверку знаний ПДД.

За 2024 год, по данной статье в Костанайской области привлекли 11 нарушителей. Водитель автомобиля SEAT оказался первым правонарушителем по ст. 598 ч. 1 КоАП в 2025 году.

Ранее аналогичную акцию провели с участием ДЧС по Костанайской области - чтобы водители пропускали пожарные автомобили. Организаторы надеются, что рейды помогут повысить ответственность водителей и сохранить жизни.

Фото автора

Автор - студент факультета связи Эгейского университета (Турция)