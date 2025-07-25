Искать собираются в Джангельдинском районе. Инициатива - частная, исходит от торгово-промышленной корпорации «Отнустик» (ЮКО). На недавнем заседании инвестиционного штаба Костанайской области обсуждали статус нефтяного проекта.

Называется он «Геологическое изучение недр на участке Жиланшык». Пока большая часть информации - в будущем времени. Стоимость проекта определяется, но инвестор заявляет, что это будут на 100% собственные средства.

- Инвестором в лице компании ФТПК «Онтустик» будет создана специальная компания для реализации проекта. Определен земельный участок площадью 800 кв. км, - говорится в представленном на заседании паспорте проекта, - на проведение ПИН (это комплекс исследований, которые позволяют изучать физические и механические свойства пород, используются для оценки инженерно-геологических условий участка, региона – «НГ») на данный момент не оформлено. В настоящее время ведутся работы по получению коммерческих предложений от потенциальных поставщиков услуг по проведению сейсморазведочных работ для определения конечной стоимости и сроков работ на участке. Также для обработки и интеграции данных сейсморазведки ведутся переговоры с научными компаниями. Как казахстанскими, так и зарубежными... Намечаемое начало проведения ПИН - сентябрь-октябрь 2025 года. Завершение полевых работ ПИН на участке - июль 2026 года. Начало обработки и интерпретации данных сейсмики - июль 2026. Завершение - сентябрь того же года.

В случае успешности проекта и постановки на государственный баланс коммерческих запасов нефти инвесторы планируют создать до 300 рабочих мест.

- Говорят, будем искать и все-равно найдем, - высказался по поводу нефтяных перспектив региона аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Не секрет, что нефть в костанайских недрах есть. В Геологическом музее даже небольшая банка с нефтью из Аулиекольского района стоит как экспонат.

Вопрос, как и в случае с другими полезными ископаемыми, в том, насколько велики запасы, каковы условия залегания, качество сырья, чтобы считать добычу этого углеводорода у нас экономически целесообразным.

С 50-х годов прошлого века советские геологи вели нефтяные изыскания в районе Кушмурунской впадины. В начале 21-го века уже частная компания ТОО «Энергоресурс», которой руководил бывший градоначальник Костаная Василий Корнев, вела разведочные работы на Новонежинской площадке.

В 2013 году аким Костанайской области Нуралы Садуакасов привозил в Джангельдинский район представителей крупных нефтегазовых компаний Казахстана, показывал территорию возможного залегания месторождений углеводородов. Тогда говорили, что площадь недостаточно изучена и необходимо в ближайшее время провести сейсморазведку.

В январе прошлого года вопроса о нефтяных перспективах Костанайской области в своем интервью журналу sknews.kz коснулся глава Казахстанского общества нефтяников-геологов и президент компании «Меридиан Петролеум» Балтабек Куандыков. Разговор начался с того, что в стране большинство действующих нефтегазовых местрождений находятся на поздней стадии разработки. При этом республика располагает 15 осадочными бассейнами, где условные ресурсы углеводородного сырья составляют 76 млрд тонн. И приходит время решать вопросы о том, как эти ресурсы перевести в запасы и начать их извлекать.

- Насколько реально найти нефть в Костанайской области? - спрашивал Куандыкова sknews.kz

- Когда-то, в 1980-х годах в Кызылординской области занимались только сельским хозяйством, выращиванием риса и животноводством, и никакой нефти не было. Открыли месторождение Кумколь, и сейчас вокруг него разрабатывается около 40 месторождений. Сегодня эта область считается нефтедобывающей, обеспечивает население газом. Так вот, эти кызылординские месторождения расположены в Южно-Тургайском бассейне. И если идти далее на север, то там есть уже так называемый Северо-Тургайский бассейн, расположенный на территории Актюбинской и Костанайской областей. И вот там надо проводить работы... Понятно, что в регионе очень много зерносеющих хозяйств, природных заповедников и экологически чувствительных зон. Все это надо будет учитывать. Но прежде нужно провести региональные геологоразведочные работы, определить наиболее интересные места, пригласить инвесторов, чтобы они дальше продолжили поиск нефти и газа, бурили скважины, проводили сейсмические работы. Еще в советское время в Северном Тургае на отдельных участках были зафиксированы небольшие притоки нефти.