По прогнозам синоптиков, в субботу, 26 июля, на севере, юге и востоке региона ночью ожидаются дожди и грозы. Днём сильные дожди будут идти на западе и юге, временами возможны шквал, град. Ночью и утром на западе и севере будет туман.

В воскресенье и понедельник, 27-28 июля, по области будут идти грозовые дожди. В воскресенье днём особенно сильными они будут на севере, юге и востоке, а в понедельник - на севере, юге и западе. Местами прогнозируются шквал, град.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу - облачно, дождь, гроза.

- Ночью в субботу на большей части территории области будет 12-17 градусов, на юге 20 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до 18-20, на юге до 28 градусов. В ночь на воскресенье термометры покажут 12-17 °С, в дневное время 18-23 °С, на юге 26 °С. В понедельник ночью ожидаем 10-15 °С, днём столбики термометров достигнут отметок 20-25 °С, на юге 29 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 14-16 °С, днём 19-21 °С. В воскресенье: ночью 13-15 °С, днём 18-20 °С. В понедельник: ночью 11-13 °С, днём 20-22 °С.

Ветер в субботу, ожидается северо-восточный скоростью 9-14 м/с, днем на севере, юге и западе прогнозируются усиления до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник будет северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, юге и востоке, отдельные порывы будут достигать скорости 28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



