Сама я к ним не отношусь, но перед умелыми изготовителями этих тортопирогов снимаю шляпу. Опробованный рецепт со своими уточняющими комментариями для «Вкусной жизни» прислала Наталия ГЛУЩЕНКО. И фото тоже. На снимках ее произведение выглядит просто супер.

Для подачи чизкейк рекомендуют делить горячим ножом, чтобы разрезы были гладкими

Чизкейк «Нью-Йорк» - это классика жанра. Но опробованный вариант имеет особенности, в него добавляются орехи и лайм. И первое, что надо сделать, - обжарить грецкие орехи на сухой сковороде. До появления приятного запаха. Пока остывают, измельчите песочное печенье - у Наталии «Юбилейное», потом - орехи. Их надо не молоть, а растолочь в мелкую крошку. Влейте растопленное сливочное масло и замешайте плотную, но пластичную массу. Выложите ее в разъемную форму и тщательно утрамбуйте (лучше всего использовать стакан с ровным дном). Половину массы трамбуем по дну, оставшуюся по возможности равномерно раскладываем вкруговую, приставляем стакан и, вращая его, «размазываем» смесь по бортикам.

- И лучше сразу бортики подровнять ножом или лопаточкой, - написала Наталия, - я делала это, когда вынула чизкейк из духовки, и крошки попали на начинку. По рецепту форму с основой надо отправить в морозильник. Но я воспользовалась сноской «не обязательно».

Для начинки творожный сыр перемешать с сахарной пудрой до однородности, поочередно добавить сметану, сливки, яйца. После этого - кукурузный крахмал и сок половины лайма. Сок освежает вкус, убирает возможный яичный запах.

- По рецепту сметана и масло должны быть высокой жирности, я на этом немного сэкономила, - отметила Наталья.

Массу перемешать до однородности, но не взбивать, пузырьки воздуха при выпечке могут «развалить» поверхность чизкейка. Вылить начинку на основу. Форму аккуратно покрутить, чтобы начинка распределилась равномерно.

Выпекать чизкейк надо в два этапа, еще и с паром: 30 минут при 180°С, затем еще 30 минут при 150°С. На нижний уровень духовки надо поставить противень с горячей водой - пар предотвратит растрескивание поверхности. А форму надо обтянуть фольгой - через дно с захлестом на бортики. Наталия пользовалась формой диаметром 24 см.

После выпечки чизкейк должен полностью остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Потом его надо убрать в холодильник минимум на 6 часов, а лучше - на ночь.

Ингредиенты

Для основы: 300 г песочного печенья, грецкие орехи - по вкусу, 120 г сливочного масла (жирность 82,5%). Для начинки: 400 г творожного сыра, 150 г сахарной пудры, 200 г сметаны (30%), 150 мл сливок (33%), 2 яйца, 2 ст. л. кукурузного крахмала, сок половины лайма.

Фото Наталии ГЛУЩЕНКО

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