Изменения в работе маршрута № 120, автобусы которого курсируют между Костанаем и Рудным, прокомментировал заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.

Сейчас автобус отъезжает в Костанае от остановки "Гиппократ" и останавливается на остановках вдоль пр. Абая, а в Рудном проезжает через всю ул. Ленина до Ледовой арены. С 1 июля будет курсировать только от автовокзала в Костанае до автостанции в Рудном. Против такого решения выступили не только многие пассажиры, но и сам перевозчик ИП "Брунер". Почему же чиновники настаивают на своём?

- Перевозчик ИП "Брунер" обратился в акимат Костаная с предложением о признании маршрута социально значимым и последующем выделении субсидий, - рассказал Бейсенов. - Маршрут был признан таковым в ноябре 2024 года, но деньги на субсидии не были выделены. По закону, если договор субсидирования не заключён, то рассматривается вопрос о повышении тарифа. Эта работа тоже была проведена. Были направлены запросы, но мы не смогли получить согласование Национальной палаты предпринимателей и Ассоциации содействия предпринимательской деятельности в Костанайской области.

В итоге на рассмотрение тарифной комиссии вынесли вопрос о сокращении длины маршрута. Логика простая: короче путь – меньше затрат перевозчика.

- Уменьшаются затраты перевозчика на горюче-смазочные материалы, на зарплаты водителей, на содержание автобусов, - пояснил Бейсенов. - Пассажиропоток остаётся прежним, потому что всё равно остаются люди, которым нужно также доезжать до работы или учёбы. Мы проводили мониторинг – стоимость такси варьируется от 1 500 до 2 000 тенге с человека. Я думаю, что цена проезда отразится на выборе транспорта.

В отделе ЖКХ подчёркивают, что в противном случае маршрут № 120 ожидало закрытие. Теперь же по новому маршруту будут ездить с более коротким интервалом, что, как считают в отделе ЖКХ, поможет уменьшить давку среди пассажиров. Количество автобусов должно остаться прежним - 4.

- Получается, что из-за нерасторопности чиновников, которые не смогли согласовать субсидии для перевозчика, пострадают интересы пассажиров? - спросил корреспондент "НГ".

- Вы неправильно говорите, - ответил Бейсенов. - Не чиновники не смогли согласовать, а была подана бюджетная заявка. Бюджет выделяют не чиновники, а депутаты областного маслихата.

- То есть, депутаты виноваты?

- Меня не было на этой сессии. Это было мнение не только нашего госоргана. Это решение приняли на заседании тарифной комиссии, куда входят представители Ассоциации перевозчиков, члены общественного совета, депутаты. Я не говорю, что кто-то виноват. Я вам объясняю, как было принято это решение.

Журналисты обратили внимание, что перевозчик ИП "Брунер" не согласился с решением и даже начал сбор подписей за сохранение старого маршрута. Корреспондент "НГ" убедился: сбор подписей действительно идёт. Мы сфотографировали опросные листы, на которых только в одном из автобусов собрали сотни подписей.

- Акимат Костаная в одностороннем порядке, безосновательно, не советуясь с перевозчиком ИП "Брунер", своим решением изменил с 1 июля схему движения автобуса, - говорится в превью к опросным листам. - Мы понимаем, что движение автобуса по новой схеме будет неудобно для вас. Со своей стороны ИП "Брунер" будет отстаивать во всех инстанциях сохранение действующей схемы маршрута № 120. Если вы согласны с перевозчиком - поддержите нас своим голосом.

Эффективность этих подписей – вопрос скорее риторический. В отделе ЖКХ ожидают, что перевозчик после начала работы на сокращённом маршруте вновь пересчитает свои расходы и предоставит их в отдел ЖКХ. Госорган продолжит добиваться выделения субсидий, но уже для нового маршрута.

- Мы бюджетную заявку подавали в январе, деньги не выделили, повторно подавали в мае – деньги не были выделены, а поднять тариф мы не смогли из-за отсутствия согласований, – повторил Бейсенов. – То, что перевозчик собирает подписи, это его право. Мы рассмотрим любое обращение, которое поступит в отдел ЖКХ. Всё, что мы можем, мы сделаем. Я от вас только услышал, что подписи собираются.

Комментарии в соцсетях к новости о сокращении маршрута в отделе ЖКХ видели.

- Люди по-разному реагируют. Кто-то реагирует негативно, кто-то пишет, что хорошо, если маршрут будет сохранён, – сказал Бейсенов. – Я думаю, что было бы плохо, если бы маршрут закрылся. На сегодня по закону поддержать перевозчика по другому, кроме как сократить его затраты, мы не можем.

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