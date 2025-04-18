Этот маршрут - Костанай-Рудный и обратно - с октября 2024 года признан социально значимым. Стоимость проезда здесь ниже расчетного тарифа, в связи с чем перевозчику положены субсидии из бюджета. Однако уже полгода акимат Костаная договор об этом с ИП Брунер не заключает.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Компания обратилась в палату предпринимателей Костанайской области. На заседании совета по защите прав предпринимателей представитель ИП Александр ВОЛКУН говорил о том, что считает отношение к ним акимата предвзятым.

Маршрут № 120 ИП обслуживает с 2022 года. Большинство пригородных маршрутов в области изначально убыточны, перевозчик приложил немало усилий, чтобы увеличить пассажиропоток на нем.

Александр Волкун (в центре) и Александр Брунер (справа) / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Мониторили работу, проводили опросы людей, старались учитывать их пожелания, - рассказывал членам совета Александр Волкун, - жители говорили, например, что мало автобусов на линии, между ними слишком большой временной разрыв. С большим трудом, благодаря нашим пассажирам, которые обращались в отдел ЖКХ, количество автобусов увеличили. Сейчас их 4. На момент подписания договора об обслуживании на маршрутной карте было всего 11 остановок, хотя он идет в Костанае через полгорода и в Рудном. С учетом пожеланий пассажиров сделали 28 остановок. Но все это продвигалось с большим трудом.

С октября прошлого года маршрут вошел в перечень социально значимых. Перевозчик подал заявку для рассмотрения тарифной комиссией его расчетов на субсидирование стоимости проезда. Однако дело зависло. Представитель ИП утверждал, что в попытках добиться ответа на вопрос, почему с ними не заключают договор субсидирования, где стопорятся их документы, компания вынуждена была обратиться в департамент по делам госслужбы.

- На сегодня мне неизвестно, почему с нами не заключают договор, - подытожил Волкун, - хочу отметить, что из 72 маршрутов, признанных социально значимыми в области, только этот не субсидируется. В марте здесь же, в палате предпринимателей, проходило заседание отраслевого совета по вопросам транспорта, а потом была публикация в СМИ, что акимат Костаная намерен на проезд по этому маршруту повысить тариф, а не субсидировать его. И тут же инициативная группа пассажиров принесла нам письмо, под которым люди собрали подписи. На нескольких листках. Написали, что просят оставить дейстивующий тариф 340 тенге. Мы говорим, что не к нам с этим надо обращаться, а в акимат.

Александр Волкун показал присутствующим копию письма с фамилиями и подписями пассажиров.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Заведующий сектором отдела ЖКХ, автомобильного транспорта и пассажирских дорог Нурдаулет БЕЙСЕНОВ представил позицию акимата Костаная по данной ситуации.

- Касательно признания маршрута социально значимым - там требовались дополнительные материалы от согласующих организаций, в связи с чем был затянут срок. По этому вопросу было проведено служебное расследование. Доказано, что волокиты не было, - сказал он. - В октябре 2024 года маршрут был признан социально значимым. Но на сегодня нам не выделен полный объем средств, необходимых для субсидирования таких маршрутов. При потребности в 7,9 млрд тенге выделили лишь 2,1 млрд тенге. Согласно п.4 Правил субсидирования, если по социально значимым маршрутам не выплачиваются субсидии местный исполнительный орган поднимает тариф на перевозку пассажиров до уровня расчетного тарифа, что, собственно, сегодня мы и делаем. Акиматом был разработан проект совместного постановления о повышении тарифа и на сегодня он согласовывается всеми заинтересованными организациями. Перевозчик говорит, что для пассажиров это будет накладно. Но такси до Рудного стоит сегодня более 1 000 тенге, а тариф мы поднимаем меньше чем на 100 тенге. Думаю, это не сильно скажется на пассажиропотоке.

То есть, логика в действиях такая: зачем исполнительная власть будет заключать договор, который заведомо не сможет исполнить.

- А зачем тогда признали этот маршрут социально значимым? - спросил председатель совета по защите прав потребителей Арман ШАМЕНОВ. - Раз сделали это, обязаны были в течение 7 дней заключить договор на субсидирование.

Член совета Татьяна БАШКАТОВА поинтересовалась, какова же годовая сумма субсидий на этот маршрут. Бейсенов ответил - около 30 млн тенге.

- Я просто живу в Костанае там, где начинается маршрут № 120, вижу, как с остановки отходят полные-преполные автобусы, - сказала Башкатова. - Сегодня ведь они идут и к новому микрорайону Кунай» Вы попробуйте там продать жилье, если туда добираться нечем. Это действительно социально значимый маршрут. Я не понимаю, как можно так к нему относиться.

- Вроде говорят, что ради блага жителей надо работать, а получается, что все перекладываем на них, - сказал индивидуальный предприниматель Александр БРУНЕР.

Александр Волкун уточнил, что у акимата неверная информация о ценах на такси: с конечной остановки городских автобусов на проспекте Абая до Рудного проезд стоит 500 тенге, так что подъем стоимости проезда на их маршруте реально скажется на пассажиропотоке. Тем более, что планируемый подъем тарифа, скорее всего, не будет последним.

- Сейчас оплата составляет 340 тенге, расчетный тариф - 460 тенге. У нас три действующих договора лизинга, мы в этом году приобрели 15 новых автобусов, по графику осуществляем за них платежи, - пояснил он. - Аким заявлял: кто обновление производит, тот и будет получать субсидии. Вот на этот маршрут выставлены 2 новых автобуса, приобретенных в этом году. Но маршрут не субсидируется.

На заседании вспомнили о практике других перевозчиков, обслуживающих пригородные маршруты, которые в подавляющем большинстве убыточны. В Костанае, например, на конкурсе было 5 таких лотов. Компании-победители отработали на маршрутах по полгода, подали расчеты на субсидирование в тарифную комиссию и прекратили работу. Продолжили после того, как им стали выплачивать субсидии.

- Мы не прекращали, исходя из того, что такое в договоре с акиматом не прописано, - сказал Волкун. - Раз мы его заключили, обязаны работать. И мы это делаем. Но хотелось бы и в ответ адекватного отношения.

Совет по защите прав предпринимателей пообещал в течение недели выработать рекомендации о том, как действовать обеим сторонам в законном порядке.