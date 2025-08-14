Вице-премьер-министра национальной экономики Серика Жумангарина спросили о ранее анонсированных планах по увеличению минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

На брифинге в правительстве журналисты напомнили Серику Жумангарину о заявлениях министра финансов Мади Такиева и главы Минтруда Светланы Жакуповой о возможном повышении МЗП до 90 тысяч тенге с 1 января 2026 года.

"Пока таких планов у нас нет, честно говоря, поднимать МЗП. На сегодняшний день 85 тысяч. Мы пока увеличение МЗП не рассматривали в этом плане", - заявил Жумангарин.

Министр финансов Мади Такиев сразу же пояснил, что ранее речь шла лишь о расчетах.

"Мы говорили, что это расчеты. Мы считали, если посмотреть те показатели, где-то средний размер минимальный должен быть в районе 90 тысяч. Но с учетом текущей ситуации, мы посмотрели, оставляем на текущем уровне", - заключил он.

Отметим, что в конце июня в Минтруда анонсировали повышение минимальной зарплаты. Как заявляла глава ведомства Светлана Жакупова, "несколько институтов проводят исследования", которые планируют завершить до конца года, чтобы с 1 января следующего года повысить МЗП.