Хорошим поводом отправиться на другой конец света стала для меня международная конференция «Возможности и проблемы использования искусственного интеллекта в высшем образовании будущего» в университете De La Salle. Пусть не ближний свет, 27-часовой перелет с двумя пересадками (Костанай - Алматы - Доха - Манила) и лишь частичная компенсация расходов, но почему бы не совместить участие в научной дискуссии и знакомство с далекой страной и ее малоизвестной культурой?

Международная конференция прошла в De La Salle University

Участники дискуссии об искусственном интеллекте - презентация проектов

Немного фактов

Филиппины - островное государство в Юго-Восточной Азии, включающее 7 107 островов. Население - около 114 млн человек (13-е место в мире). Официальные языки - английский и филиппинский (тагальский).

Столица Манила считается одним из самых густонаселенных городов в мире. Это ощущается постоянно: людей везде много, жизнь бурлит, шум не стихает.

Радость Филиппа и несчастье Магеллана

Страна была названа в честь короля Испании Филиппа II (1527-1598 гг.). Интересно, что именно здесь, на острове Мактан, закончил свой путь в апреле 1521 года знаменитый кругосветный путешественник Фернан Магеллан, он был убит в битве, когда вмешался в междоусобный конфликт между местными вождями. Кстати, разделение на субэтносы со своими наречиями существует и по сей день - сами филиппинцы осторожны относительно высказываний о своих лидерах, между которыми идет серьезная конкуренция за власть.

Безопасность превыше всего

Аэропорт имени Ниноя Акино очень напоминает наш алматинский, каким он был в 1990-х, если кто, конечно, застал то время. Первое, что бросается в глаза прилетевшим, - это тотальный контроль безопасности. И так во многих публичных местах. Забыл что-то в отеле, пришлось вернуться, пожалуйста, пройдите сканирование рюкзака и металлоискатель. Идешь в университет - та же процедура.

Осмотр перед входом в гостиницу

Такие же досмотры в торговых центрах и ресторанах… Студенческое пространство огорожено от городской среды, действуют строгие правила, чтобы никто посторонний не «просочился».

Студенческое пространство за ограждением: «Посторонним вход воспрещен»

Поначалу это напрягает, но быстро понимаешь: правительство Филиппин таким образом борется с криминалом.

Как я понял, одна из стратегий современной власти - обеспечить максимальное количество людей работой, пусть даже низкооплачиваемой. Во многих заведениях, местах общепита и развлечений чувствуется явный «лишний персонал». В моем отеле, например, работали лифтеры-дежурные внутри гостиничных лифтов, которые весь день и ночь нажимали на кнопки нужных гостям этажей с неизменным «Hello, nice, thank you!» - и все это без тени усталости или раздражения.

Логика простая: если у людей есть работа и доход, пусть и скромный, причин для криминала в повседневной жизни становится меньше.

Немного о деньгах

Я слышал мнение, что чем «скромнее» валюта страны, тем ее наличные банкноты красивее. Филиппинские песо выглядят достаточно красочно.

Яркие банкноты филиппинских песо

Туристу для простоты расчета можно иметь ввиду, что 1 песо - это почти 9 казахстанских тенге. Ради любопытства приведу средний размер зарплат филиппинцев в разных сферах (приблизительно, в крупных городах, в песо):

- продавец в супермаркете - 12-14 тысяч;

- учитель в государственной школе - 22-28 тысяч;

- менеджер среднего уровня - 35-50 тысяч;

Надо отметить, что в большинстве сфер рабочий день может длиться до 10-12 часов при шестидневном графике (включая субботу). Хотя всегда нужно не только смотреть на сумму, но учитывать контекст и ситуацию в конкретной стране.

Филиппинский English: испытание для слуха

Филиппины - англоговорящая страна, но их английский... это своеобразный феномен. Складывалось ощущение, что общаешься с трех-четырехлетним ребенком: нужно переспрашивать, повторять дважды, чтобы быть уверенным в правильности информации. Связано это с тем, что звуки в тагальском (местном языке) сильно отличаются от английских, и слова приобретают очень необычное звучание - их трудно «распознать» с первого раза.

Но здесь вступает в дело другая филиппинская особенность - та самая знаменитая улыбка. Если открытые улыбки американцев все же искусственны (хотя это много лучше недовольных физиономий некоторых работников наших костанайских госучреждений), то филиппинцы улыбаются по-детски искренне. Кажется, что им самим этот процесс доставляет естественное удовольствие.

Вообще, здесь чувствуется атмосфера какой-то незлобивой скромности: будь то пассажиры стильного старенького Jeepney со стоимостью проезда 10 центов, водители велотакси, продавцы и охранники в маркетах - все приветливы. Но стараются иметь «суровый» вид, ибо при исполнении.

Jeepney - легендарный транспорт Манилы за десять центов

Внутри Jeepney - стиль, шум и улыбки пассажиров

Велотакси - педали вместо бензина

Рождество круглый год

Филиппины, в отличие от своих географических соседей, - христианская страна. Католическая, если точнее, что является наследием испанской колонизации. И, пожалуй, у них самые длинные рождественские праздники в мире. В моем отеле в ресторане 30-метровая елка была установлена уже в середине октября!

Рождественская елка в октябре - у филиппинцев праздник круглый год

Рождественские украшения, песни, настроение - все это начинается за два с половиной месяца до самого праздника.

Кафедральный собор Манилы - восстановленный символ веры и стойкости

Филиппинцы действительно очень религиозны. Старый «испанский» центр Манилы буквально дышит католической историей. Туристов привлекают прежде всего два храма: Кафедральный собор (1571 г.), восстановлен в 1958 году, (фото 10) и церковь Святого Августина (1586-1607 гг.).

Церковь Святого Августина - храм, удачно переживший войну

Оба тесно связаны с вековой религиозной, культурной и управленческой историей народа.

Судьба этих двух церквей сложилась по-разному. Во время Второй мировой войны японские войска старались уничтожить Кафедральный собор частыми бомбежками, стремясь духовно подорвать филиппинцев-католиков. А вот церкви Святого Августина повезло - японцы планировали разместить там свой Генеральный штаб, поэтому здание сохранили. Результат: Кафедральный собор пришлось практически полностью восстанавливать, и сейчас это во многом исторический «новострой».

Провода, провода...

Отдельного упоминания заслуживает городская инфраструктура. Точнее, ее видимая часть - линии электропередачи.

Манильские провода - хаос, который работает

Во многих странах Юго-Восточной Азии не убирают поврежденные провода и кабели, а просто добавляют новые рядом с ними. Никаких правил, предотвращающих это безобразие, нет.

Когда штормы (а их здесь хватает) повреждают столбы, образуется такой клубок проводов, что рабочие просто заменяют столбы и добавляют еще линий поверх старых. Выглядит это... весьма колоритно. И работает.

Контрасты старого и нового

Манила - мир и планета ярких контрастов. В старом центре особенно заметно множество попрошаек. Типичная картина: женщина (почти подросток) с грудным ребенком просит деньги у туристов. Улицы здесь - старое колониальное наследие, здания в два-три этажа перенаселены бедняками, которые организуют что-то вроде лавок на первых этажах. Но даже здесь унынию места нет: люди улыбаются, торгуют, общаются.

Улицы старого центра: торговля, улыбки и просьбы о помощи

Но есть и современные районы со множеством впечатляющих высотных зданий: жилых, офисных, отелей, ресторанов. Своего рода «государство в государстве» с развитой инфраструктурой, охраной и совершенно другим уровнем жизни.

Современные небоскребы и скромные жилища Манилы

Отели и рестораны нового района - «государство в государстве»

Кафе не крыше 32-этажного отеля

Транспортная система типична для крупных азиатских и неазиатских мегаполисов: множество пробок, куча мотоциклов, беспорядочность и «креатив» водителей, которые вольно трактуют правила. Но ни одного ДТП за все время я не увидел (это не значит, что таковых нет, конечно), видимо, в хаосе есть своя система.

Что поесть местного?

Кухня Филиппин объективно связана с морепродуктами, популярностью свинины, преимущественным использованием риса и овощей (множество гарниров). Главное отличие от соседей - она гораздо менее острая и жгучая. По крайней мере, мне так сказали словоохотливые «спецы».

Я попробовал традиционное блюдо «окой» - обжаренные оладьи из рисовой муки с местными креветками. Не будучи гурманом, скажу: вкусно, хотя и без особых восторгов. Впрочем, практически во всех «интернациональных» заведениях можно заказать знакомые блюда, которые одинаковы в разных точках земного шара. То же самое и с магазинами - купить можно все то же, что и в костанайских супермаркетах, тех же производителей.

Зато местные фрукты - это совсем другое дело. Ананасы, манго, бананы, киви здесь выращивают многие небогатые жители прямо на своих участках, как у нас яблоки, картошку и капусту. Я даже видел ананас, посаженный на клумбе у гостиницы!

Ананас на клумбе у гостиницы - экзотика прямо под окнами

Что видел лично

Борьба с курением. Казалось бы, в небогатых странах курят больше, но в Маниле курение ограничено во многих общественных местах, за этим ревностно следят. Но надо отметить, что есть оборудованные smoking areas - места для курения - особенно в туристических зонах.

Озеро Тааль. В 50 км от Манилы находится уникальное место: в озере расположен действующий вулкан Тааль. Это популярная туристическая достопримечательность - посреди озера образовался небольшой каменный остров. В результате извержения 2020 года Тааль испарилось, но к марту снова наполнилось из-за продолжительных дождей.

Озеро Тааль на карте Google

Вулкан Тааль - живое напоминание о силе природы

Наследие колонизаторов. Исторически так определилось, что испанцы оставили Филиппинам религию (кстати, многие местные имеют «испанские» имена), а американцы - язык и бытоустройство для состоятельных граждан. Я заметил, филиппинцы высоко ценят свои взаимоотношения с США и по-прежнему смотрят на Америку как на старшего брата. И не мудрено (ведь со своими соседями по региону у страны немало разногласий) - есть на кого опереться при случае, и многовекторность во внешней политике здесь - не самый лучший вариант.

Борьба с морем. Филиппины активно расширяют свою территорию в районе Манильского залива за счет искусственного создания «дополнительной территории». То есть для расширения «царства-государства» возят камни и песок с равнин и гор и ссыпают в море. Вот и пространство для жилой и коммерческой застройки.

Насыпные территории Манильского залива: камни и песок против моря

Страна стихий и медсестер

Филиппины - единственная страна в мире, подверженная всем видам основных стихийных бедствий: смерчам, землетрясениям, регулярным цунами и извержениям вулканов. Допускаю, именно это закалило характер филиппинцев, научило их сохранять оптимизм и улыбку.

Многие, наверное, слышали, что страна является одним из крупнейших в мире экспортеров рабочей силы, особенно квалифицированных медсестер и сиделок. Уровень жизни на Филиппинах ниже, чем у соседей, поэтому многие стремятся работать за границей.

Совет: покупая обратный билет, постарайтесь не пользоваться филиппинскими авиакомпаниями, как я понял, там пассажиры находятся «под контролем» миграционных служб соседних стран. Мне самому пришлось менять билет и лететь через Малайзию, так как Южная Корея в своей паранойе запросила у меня визу, тогда как казахстанские граждане ее иметь не обязаны, тем более при простой пересадке в аэропорту.

Впечатления на прощание

Поскольку по городским торговым местам мне было мало радости передвигаться (жара, влажность, толпы народа, «дикие» тротуары и перекрестки), я просто купил пару сувениров-магнитов на холодильник и отправился в отель под кондиционированный воздух.

Сувенирные магниты - маленькая память о стране 7 107 островов

Манила оставляет двойственное ощущение. С одной стороны - скромность, хаос, провода над головой, попрошайки на улицах. С другой - технологии, религиозность, стремление к порядку (хотя бы через металлоискатели), живучесть и оптимизм людей, которые умеют радоваться жизни.

Здесь небоскребы соседствуют с трущобами, католические храмы - с торговыми центрами, а лифтер в отеле искренне желает тебе хорошего дня, нажимая на кнопку твоего этажа.

И да, если поедете на конференцию в Манилу, запаситесь терпением и модной сейчас толерантностью. Зато потом вы скажете: «Я был в стране 7 107 островов, где улыбаются даже лифтеры».

Об авторе. Виталий Руднев - преподаватель английского, специалист по инклюзивному образованию и международным проектам.

Фото автора