ПС КНБ предупредил о возможных затруднениях на границе Казахстана с Россией
14 августа 2025, 16:55 | Государство
В Погранслужбе КНБ предупредил о возможных затруднениях на границе Казахстана с Россией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета нацбезопасности.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова
С 15 августа 2025 года в автомобильных пунктах пропуска "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" в Костанайской области и "Кызыл жар" в Северо-Казахстанской области возможны затруднения при прохождении транспорта.
Причина – ремонтные работы на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское".
Пограничники рекомендуют водителям заранее учитывать эту информацию и по возможности корректировать маршруты.
В ведомстве подчеркнули, что остальные пункты пропуска работают в штатном режиме, дополнительных ограничений не вводилось.
