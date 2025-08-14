В Погранслужбе КНБ предупредил о возможных затруднениях на границе Казахстана с Россией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета нацбезопасности.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

С 15 августа 2025 года в автомобильных пунктах пропуска "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" в Костанайской области и "Кызыл жар" в Северо-Казахстанской области возможны затруднения при прохождении транспорта.

Причина – ремонтные работы на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское".

Пограничники рекомендуют водителям заранее учитывать эту информацию и по возможности корректировать маршруты.

В ведомстве подчеркнули, что остальные пункты пропуска работают в штатном режиме, дополнительных ограничений не вводилось.