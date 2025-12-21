В Актобе суд приговорил двух местных жителей и жителя Шымкента к тюремным срокам за продажу радиоактивного урана, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Как следует из материалов уголовного дела, гражданин Узбекистана приобрел незаконно обедненный уран весом 958,7 грамма. Далее он сообщил своему приятелю Рудольфу, проживающему в Шымкенте, что у него есть возможность продать радиоактивное вещество. Рудольф в свою очередь рассказал об этом своим знакомым жителям Актобе Кунысбаю и Еркину, которые стали искать в своих кругах потенциальных покупателей урана.

В сентябре гражданин Узбекистана передал обедненный уран Рудольфу, а тот в свою очередь отдал товар Еркину и Кунысбаю, которые перевезли его в Актобе из Шымкента в багажнике автомобиля Chevrolet Tracker.

Обо всей этой истории стало известно в КНБ, и спецслужба ввела в дело подставного покупателя, его снабдили муляжом денежных средств в сумме чуть больше 500 тысяч долларов. Этот "покупатель" встречался с продавцами урана в лесополосе за городом.

В итоге спецоперации КНБ жителя Шымкента и двух актюбинцев задержали. Изъятое вещество отправили на экспертизу, которая показала, что объект изготовлен из радиоактивного вещества и является обедненным ураном. Все трое в суде признали вину в преступлении.

Суд приговорил двух актюбинцев за продажу урана к двум годам лишения свободы, их подельник из Шымкента получил на полгода больше, так как ранее уже был судим. По приговору суда уран будет уничтожен.