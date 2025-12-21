Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото Tengrinews

"Асанали Ашимов, посвятивший всю свою жизнь служению театру и кино, внес неоценимый вклад в расширение горизонтов отечественной культуры. Выдающийся артист талантливо воплотил множество ярких образов и по праву завоевал искреннее признание широкой зрительской аудитории.

Незабываемое наследие оставил Асанали Ашимов как выдающийся мастер сцены и кинорежиссер. Он воспитал целую плеяду молодых артистов и сыграл огромную роль в сохранении духовной преемственности поколений. Яркий образ Асанали Ашимова, в течение всего творческого пути отстаивавшего высокие идеалы искусства, навсегда останется в памяти нашего народа", — говорится в телеграмме.

Выдающийся казахстанский актер и режиссер, народный артист СССР Асанали Ашимов умер 21 декабря в возрасте 88 лет.

Глубочайшие соболезнования семье и родственникам выдающегося представителя казахстанского и мирового театрального и киноискусства выразило Министерство культуры и информации Казахстана.

"Своим исключительным талантом и профессиональным мастерством он поднял казахское искусство на новую высоту и стал по-настоящему уважаемым человеком для всего народа. За многолетний плодотворный труд при поддержке президента он был удостоен звания "Герой Труда Казахстана", — написала на своей странице в соцсети министр культуры и информации республики Аида Балаева.