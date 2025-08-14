Может ли начальник писать или звонить сотруднику во время его законного отпуска? Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились за комментарием в пресс-службу Министерства труда, подробнее - на Tengri Life.

Вопрос читательницы

К нам обратилась читательница с вопросом, который волнует многих: допустимо ли, чтобы руководитель писал или звонил сотрудникам во время их отпуска?

"Ведь отдых - это время для восстановления сил, а постоянные рабочие сообщения могут мешать полноценно переключиться и провести время с семьёй или заняться личными делами", - написала она.

Кроме того, в социальных сетях этот вопрос периодически становится предметом горячих дискуссий: одни считают, что иногда это необходимо, другие - что такой период должен быть временем полного отдыха без любого вмешательства.

Ответ Минтруда

Мы обратились за комментарием по ситуации в пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

"Нет прямого запрета на отправку сообщений сотруднику в отпуске. Однако работодателю не рекомендуется писать сотруднику, находящемуся в отпуске, если вопрос не носит чрезвычайного или критического характера. Исключением может быть, если сотрудник сам по своей инициативе отвечает, участвует в переписке или не возражает, это не нарушает норму напрямую", - ответили нам в ведомстве.

Рекомендации

Официально уведомите коллег и руководство



Перед уходом в отпуск отправьте письмо или сообщение с точными датами отсутствия.

Настройте автоответчик в почте или мессенджерах



Кратко укажите, что вы в отпуске, и добавьте контакт человека, который сможет помочь по срочным вопросам.

Передайте дела заранее



Составьте список текущих задач и передайте их ответственным коллегам. Это снизит вероятность, что к вам будут обращаться за разъяснениями.